عاجل.. علي معلول يجدد لـ الأهلي لمدة موسم بعد توصية الخطيب

نجح مسئولو النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في التوصل لاتفاق مع الدولي التونسي علي معلول لتجديد عقده في الفترة المقبلة.

وينتهي عقد علي معلول مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري حيث يحق له التوقيع لأي نادِ يرغب في الانتقال إليه بشكل مجاني دون العودة لإدارة القلعة الحمراء.

علي معلول يجدد لـ الأهلي لمدة موسم

وعلم"الموجز" أن هناك جلسة قد جمعت بين علي معلول وأمير توفيق مدير التعاقدات بالنادي الأهلي قد حسمت تجديد عقد اللاعب لمدة موسم واحد ينتهي في 2024/2025.

وجاء تجديد عقد الدولي التونسي مع الأهلي في ظل الإنجازات التي حققها مع المارد الأحمر وتحطيم الأرقام القياسية وذلك منذ انتقاله لصفوف الفريق القاهري عام 2017 قادمًا من الصفاقسي التونسي.

وتمسك محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي بتجديد عقد معلول على الرغم من عدم رغبة المدرب السويسري مارسيل كولر في بقاء اللاعب عقب حسم صفقة التعاقد مع المغربي يحيى عطية الله.

وكان الأهلي قد نجح في حسم صفقة التعاقد مع الدولي المغربي يحيى عطية الله لتعويض معلول الذي أصيب منذ نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الترجي بقطع في وتر أكيلس وغيابه لمدة 8 أشهر عن الملاعب.

أرقام علي معلول مع الأهلي بعد تجديد عقده

معلول انضم إلى النادي الأهلي في 25 يوليو 2016 قادمًا من فريق الصفاقسي التونسي. خلال فترة وجوده مع النادي، شارك في 287 مباراة في مختلف البطولات، حيث سجل 51 هدفًا وصنع 83 آخر، وهو أعلى معدل للاعب أجنبي يمثل النادي.

علاوة على ذلك، أصبح أكثر لاعب قدم مساعدات تهديفية في تاريخ النادي.

حقق معلول مع الأهلي 19 لقبًا محليًا وأفريقيًا، بالإضافة إلى 3 برونزيات في كأس العالم للأندية.

حاليًا، هناك تكهنات حول استبعاده من القائمة الأولى للموسم القادم بسبب الإصابة، ومن المحتمل أن يتم قيده في القائمة الثانية حتى يستعيد لياقته.

في إطار التعاقدات، أعلن الأهلي تجديد عقد عمرو السولية وتعاقده مع اللاعب المغربي يحيى عطية الله.

الفريق الأحمر يستعد لمواجهة زد ولقاء مودرن سبورت في الدوري المصري، وسيتسلم درع الدوري في 17 أغسطس.

الأهلي فاز باللقب رسميًا بعد فوزه على سموحة وتصدره الترتيب بفارق 8 نقاط عن بيراميدز، مع ثلاث مباريات متبقية.

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