موعد مباراة ليفربول ضد إشبيلية والقنوات الناقلة

يترقب عشاق كرة القدم مواجهة ودية قوية تجمع فريق ليفربول ضد نظيره فريق إشبيلية على أرضية ملعب آنفيلد ظهرغد الأحد في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد من الدوري الإنجليزي والدوري الإسباني.

موعد مباراة ليفربول ضد إشبيلية

إذا كنت تبحث عن موعد مباراة ليفربول ضد إشبيلية فعليك أن تعلم أنها تنطلق ً في تمام الساعة الثانية والنصف ظهر غد الأحد بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة على ستاد آنفيلد.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إشبيلية

يبحث عشاق كرة القدم عن وسيلة لمشاهدة مباراة ليفربول ضد إشبيلية ولم تعلن أي قناة عربية قيامها بنقل المباراة ويمكنك متابعتها عبر قناة LFCTV GO بالإضافة إلى الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي.

تشكيل ليفربول المتوقع ضد إشبيلية

يستعرض "الموجز" تشكيل ليفربول المتوقع ضد إشبيلية حيث من المنتظر أن يتم الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: كيليهير.

خط الدفاع: أندي روبرتسون، جاريل كوانساه، فيرجيل فان دايك، ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، واتارو إندو، أليكسيس ماك اليستير.

خط الهجوم: محمد صلاح، ديوجو جوتا، لويس دياز

تشكيل إشبيلية المتوقع ضد ليفربول

من المنتظرأن يشهد تشكيل إشبيلية المتوقع ضد ليفربول الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: نيلاند.

خط الدفاع:خيسوس نافاس- بادي- سيرجيو راموس- ماركوس أكونيا.

خط الوسط: أوليفير توريس- دجبريل سو- بوباكاري سوماريه- لوكاس أكامبوس.

خط الهجوم: إسحاق روميرو- يوسف النصيري.

قائمة ليفربول للموسم الجديد

وجاءت قائمة ليفربول كالتالي:

أليسون بيكر، وفيرجيل فان ديك، وإبراهيم كوناتي، وترينت ألكسندر أرنولد، وجو جوميز، وأليكسيس ماك أليستر، ورايان جرافينبيرش، وكودي جاكبو، وديوجو جوتا، وداروين نونيز، ولويس دياز، كيليهير، جاروس، بيتالوجا، ديفيز، كوانساه، فان دن بيرج، فيليبس، نالو، روبرتسون، برادلي، تسيميكاس، تشامبرز، بيك ،سوبوسلاي، جونز، إندو، إليوت، باجسيتيتش، ماكونيل، مورتون، ستيفنسون، نيوني ، صلاح، كارفاليو، دواك، جوردون، كوماس، بلير.

وقد خاض فريق ليفربول معسكر إعداد قوي في الولايات المتحدة الأمريكية خاض خلاله عدد من المواجهات القوية استعدادا للموسم الجديد.

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