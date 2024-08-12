أمير توفيق يرد على اتهامات وكيل الشماخ بعد اقترابه من الأهلي

رد أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي، على الاتهامات النارية التي أطلقها عبد اللطيف خبيش، وكيل اللاعبين ووكيل المغربي جمال الشماخ لاعب نادي حسنية أغادير المغربي.

وارتبط اسم جمال الشماخ اللاعب الدولي المغربي، بالانتقال إلى الدوري المصري الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة عبر بوابة النادي الأهلي.

ويرصد الموجز تفاصيل أزمة أمير توفيق ووكيل اللاعب المغربي

واعترف عبد اللطيف خبيش في تصريحات له مساء أمس الأحد، بفشل انتقال وكيله إلى النادي الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وألقى بعدة اتهامات على أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي.

وكيل الشماخ ينتقد مدير تعاقدات الأهلي

وكتب خبيش وكيل اللاعب الدولي المغربي على صفحته على “إنستجرام”:" أمير توفيق المدير التنفيذي لشركة النادي الأهلي المصرية ومدير التعاقدات، وهو من أكبر سماسرة (التقشف) في النادي الأهلي ".

وأضاف خبيش في تصريحاته:" وله حصة في جيبه وحصة في النادي، لا أقبل كل ما هو تحت الطاولة صديقي العزيز أمير توفيق، اتفقت معي ومع نادي حسنية أغادير على كل بنود العقد المتعلق بالظهير الأيسر جمال الشماخ، والمدرب كولر أصر على التعاقد مع اللاعب، وطلب من الإدارة التعاقد معه والصور موجودة وبالدليل القاطع ".

رد ناري من أمير توفيق على وكيل الشماخ

ومن جانبه، رد أمير توفيق مدير تعاقدات النادي الأهلي بشكل عاجل، على اتهامات عبد اللطيف خبيش وكيل جمال الشماخ.

وكتب أمير توفيق على صفحته الرسمية:" لسه صاحي في أمان الله، ألاقي واحد تافه راغب للشهرة ولا عمري شفته ولا اتعاملت معاه قبل كده، عامل ستوري كلها تشهير وكذب زي اللي قبله وللأسف بعض الناس بتصدق الكلام ده من غير أي دليل أو إثبات".

أمير توفيق

مدير تعاقدات الأهلي يهدد باللجوء للقضاء

وأضاف:" يا ناس، التشكيك في سمعة البشر والذمم المالية مش حاجة سهلة وعقابها عند ربنا كبير، ربنا وحده يعلم إحنا ازاي بنتقي الله في شغلنا وإزاي بنحترم نفسنا قبل أي حاجة».

وتابع: “أنا عمري ما برد ولا بعلق على أي انتقادات، لكن عمري ما هقبل أي تشكيك في ذمتي المالية أو سمعتي.. إجراء قانوني جديد، بس المرة دي خارج مصر”.

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