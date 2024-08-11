مشاهدة مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري بجودة عالية

يقدم موقع “الموجز” بث مباشر للمباراة المرتقبة بين الأهلي وزد في إطار مباريات الدوري المصري كالتالي:

مشاهدة مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري

موعد مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/24 يتصدر محرك البحث "جوجل" في الساعات القليلة المقبلة، خاصةً بين عشاق كرة القدم في الوطن العربي، وبالأخص مشجعي النادي الأهلي.

يستعد النادي الأهلي لملاقاة فريق زد إف سي في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

ويحتل الأهلي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري برصيد 81 نقطة من 31 مباراة، حيث حقق 26 انتصارًا، و3 تعادلات، وهزيمتين.

في المقابل، يأتي فريق زد في المركز السابع برصيد 47 نقطة من 31 مباراة.

ومن الجدير بالذكر أن النادي الأهلي توج بلقب الدوري المصري الممتاز للمرة 44 في تاريخه بعد فوزه على سموحة في الجولة السابقة.

مشاهدة مباراة الأهلي وزد

ستقام مباراة الأهلي وزد غدًا الأحد، الموافق 11 أغسطس، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

تستضيف مباراة الأهلي ضد زد ملعب "القاهرة الدولي" كجزء من لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري الممتاز لموسم 2023/24.

بث مباشر مباراة الأهلي وزد

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وزد بث مباشر عبر قنوات أون تايم سبورتس المجانية، وبالتحديد عبر قناة ON TIME SPORTS 1، التي تعتبر الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري.

يترقب عشاق القلعة الحمراء مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق زد علي استاد القاهرة في التاسعة مساء غد الأحد في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري دوري NILE للموسم الجاري 2023-2024.

ويخوض الأهلي هذه المباراة في ثوب جديد بعد تتويجه رسميا بطلا للدوري للموسم الجاري 2023-2024 للمرة الـ 44 في تاريخه ومنح راحة لمعظم اللاعبين الأساسيين لبقية الموسم والدفع بمجموعة كبيرة من الناشئين في المباريات المقبلة.

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش ، استعدادا لمواجهة فريق زد غدًا الأحد في الدوري الممتاز وشهد المران ظهور 14 لاعبا ناشئا لتدعيم الفريق الأول بعد منح الراحة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين.

عقد سامي قمصان مدرب الفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في إطار التحضيرات لمباراة زد وخلال المران تم التركيز على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يختتم قمصان المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

قائمة الناشئين في تدريبات الأهلي

وشهد المران تصعيد كل من: أحمد طعيمة ومحمد رأفت ويوسف جمال وحازم جمال ومحمد أبو جريشة وعمر كامل لمركز حراسة المرمى، وإسلام عبد الله ومصطفى أبو الخير ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد أشرف ومحمود لبيب وآدم ريندوف ومحمد أحمد سعد، بالإضافة إلى أحمد عابدين ومحمد عبد الله.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد ويضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفي مخلوف

خط الدفاع: آدم ريندوف، ياسر إبراهيم ، عمر كمال ، كريم الدبيس

خط الوسط: نيدفيد، أفشة ، إبراهيم عبد الحكيم

خط الهجوم:كهربا، أحمد عبدالقادر ، محمد عبدالله .

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