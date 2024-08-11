مباراة مرتقبة.. القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ضد إنتر اليوم

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإنتر ميلان.. يستعد فريق تشيلسي الإنجليزي لمواجهة ودية قوية ضد إنتر ميلان الإيطالي، وذلك في الخامسة مساء اليوم الأحد على ملعب ستامفورد بريدج، في إطار تحضيراتهما لموسم 2024-2025.

ويستعرض موقع “الموجز” القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإنتر ميلان المرتقبة

سيبدأ تشيلسي مشواره في الدوري الإنجليزي بمواجهة نارية ضد مانشستر سيتي يوم 18 أغسطس على ملعب "ستامفورد بريدج".

أنهى تشيلسي معسكره الإعدادي في الولايات المتحدة الأمريكية بخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 1-2 على ملعب "بنك أوف أرينا".

تحت قيادة مدربه الجديد إنزو ماريسكا، خاض تشيلسي خمس مباريات خلال معسكره في الولايات المتحدة، حيث حقق فوزًا واحدًا، وتعرض لثلاث هزائم، وتعادل في مباراة واحدة.

بدأ البلوز معسكره الخارجي بالتعادل مع ريكسهام 2-2، ثم خسر أمام سيلتك الاسكتلندي 1-4، وبعدها حقق فوزًا على كلوب أمريكا 3-0، قبل أن يسقط أمام مانشستر سيتي 2-4، وأخيرًا ريال مدريد 1-2.

القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي وإنتر ميلان

تعاقدت إدارة تشيلسي مع إنزو ماريسكا، مدرب ليستر سيتي السابق، في 3 يونيو الماضي، بعقد يمتد لخمس سنوات حتى يونيو 2029 مع خيار التمديد لموسم إضافي، ليحل محل المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو. وقد قاد ماريسكا ليستر سيتي للتتويج بلقب الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي 2023-2024.

من جهة أخرى، يبدأ إنتر ميلان حملة الدفاع عن لقبه في الدوري الإيطالي بمواجهة فريق جنوى يوم 17 أغسطس في الجولة الأولى من الموسم الجديد 2024-2025.

توج إنتر ميلان بلقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي بعد جمعه 94 نقطة، ليستعيد اللقب الذي غاب عنه منذ موسم 2020-2021، ويحقق اللقب العشرين في تاريخه، مما يجعله في المركز الثاني في قائمة أكثر الأندية تتويجًا بالمسابقة، بعد أن كان يتقاسمه مع ميلان.

مباراة تشيلسي وإنتر ميلان

وخسر إنتر في آخر مباراة ودية قبل مواجهة تشيلسي، أمام اتحاد جدة السعودي بهدفين دون رد، في مباراة ودية أقيمت على ملعب بريانتيو.

كما مدد إنتر ميلان عقد مدربه سيموني إنزاجي لمدة عامين، ليستمر في منصبه حتى عام 2026، ليواصل قيادته للفريق الإيطالي.

تولى إنزاجي تدريب إنتر ميلان منذ يوليو 2021، ونجح في قيادة الفريق لتحقيق لقب الدوري الإيطالي في الموسم الماضي، بالإضافة إلى لقبين في كأس إيطاليا وثلاثة ألقاب في السوبر الإيطالي.

قاد إنزاجي، البالغ من العمر 48 عامًا، فريق النيراتزوري في 158 مباراة بجميع المسابقات، حقق خلالها 104 انتصارات، و28 تعادلًا، و26 هزيمة، وسجل الفريق 311 هدفًا بينما استقبلت شباكه 131 هدفًا.

القنوات التي ستنقل مباراة تشيلسي ضد إنتر ميلان

يتساءل العديد من عشاق تشيلسي في الوطن العربي عن القنوات الفضائية التي ستقوم بنقل مباراة تشيلسي وإنتر ميلان. وستذاع المباراة عبر قناة اليوتيوب الخاصة بنادي تشيلسي وأيضا قناة ssc السعودية

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