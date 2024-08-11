مواعيد منافسات مصر في أولمبياد باريس 2024 اليوم الأحد والقنوات الناقلة

تواصل بعثة مصر منافساتها في النسخة الجارية من دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية منذ 24 يوليو الماضي وحتى اليوم 11 أغسطس الجاري.

مواعيد منافسات مصر في أولمبياد باريس 2024

وستقام على مدار اليوم الأحد، منافسات اليوم الأخير من النسخة الـ 33 لـ دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024، والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية في الفترة الحالية.

وشاركت مصر ببعثة مكونة من 148 لاعبا ولاعبة أساسيين و 16 لاعب إحتياطي، لتكون هي البعثة الأكبر في تاريخ الفراعنة والعرب والقارة الأفريقية.

ويقدم الموجز جدول مواعيد منافسات مصر في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 في يومها الأخير….

أولمبياد باريس 2024

مواعيد منافسات الخماسي الحديث في أولمبياد باريس 2024

12 ظهرا (الخماسي الحديث) ملك إسماعيل - نهائي السيدات

مواعيد منافسات الدراجات في أولمبياد باريس 2024

12 ظهرًا (الدراجات) ابتسام زايد

مواعيد منافسات رفع الأثقال في أولمبياد باريس 2024

12:30 ظهرا (رفع الأثقال) حليمة عباس

موعد حفل ختام أولمبياد باريس 2024

10 مساء (حفل الختام)

حصاد البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024

علي مدار الأيام الماضية تعرضت البعثة المصرية لانتقادات عنيفة بسبب سوء النتائج خلال أولمبياد باريس 2024 وأعرب المهندس ياسر إدريس عن سعادته بارتفاع حصاد البعثة المصرية بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية قبل نهاية أولمبياد باريس بـ 24 ساعة.

وجاءت ميدالية مصر الأولى عن طريق محمد السيد بطل منتخب مصر للسلاح، بعدما حصد الميدالية البرونزية، قبل أن تستفيق البعثة وتحقق ميداليتين أمس السبت.

ونجحت سارة سمير الرباعة المصرية وبطل منتخب مصر في رفع الأثقال، في حصد الميدالية الفضية، قبل أن يحقق أحمد الجندي بطل منتخب مصر في الخماسي الحديث التاريخ، ويحصد الميدالية الذهبية

جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024

الصين (90 ميدالية – 39 ذهبية، 27 فضية، 24 برونزية)

الولايات المتحدة الأمريكية (122 ميدالية – 38 ذهبية، 42 فضية، 42 برونزية)

أستراليا (50 ميدالية – 18 ذهبية، 18 فضية، 14 برونزية)

اليابان (43 ميدالية – 18 ذهبية، 12 فضية، 13 برونزية)

فرنسا (62 ميدالية – 16 ذهبية، 24 فضية، 22 برونزية)

بريطانيا (63 ميدالية – 14 ذهبية، 22 فضية، 27 برونزية)

كوريا الجنوبية (30 ميدالية - 13 ذهبية، 8 فضة، 9 برونز)

هولندا (32 ميدالية - 13 ذهبية، 7 فضة، 12 برونزية)

ألمانيا (31 ميدالية - 12 ذهبية، 11 فضية، 8 برونزيات)

إيطاليا (39 ميدالية – 11 ذهبية، 13 فضية، 15 برونزية)

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