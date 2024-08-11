‎بالساعة.. مواعيد اهم المباريات اليوم في الدوري المصري وأولمبياد باريس 2024

تقام على مدار اليوم الأحد الموافق 11-8-2024، عددًا من المباريات النارية والمثيرة في الدوري المصري الممتاز، والتي تقام على مختلف الملاعب العالمية في المسابقات والدوريات المختلفة، وعلى رأسها مباريات الأهلي وبيراميدز

ووصلت مسابقة الدوري المصري الممتاز لأسابيعها الأخيرة، حيث يتبقى 3 جولات فقط على انتهاء الموسم الرياضي الجاري، والذي حسمه النادي الأهلي لصالحه، ليتوج بلقب الدوري للمرة الثانية على التوالي والـ 44 في تاريخه، بعد منافسة صعبة على مدار الموسم ضد نظيره بيراميدز.

ويرصد الموجز في السطور التالية مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة لها..

مواعيد مباريات الأهلي والقنوات الناقلة

الأهلي ضد زد اف سي – الساعة 9 مساء - على قناة ON Time Sports 1 HD

ويتصدر فريق النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري في الموسم الجاري، برصيد 81 نقطة، بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني وصيفًا برصيد 73 نقطة، يليه نادي الزمالك بـ 55 نقطة والمصري البورسعيدي في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

الأهلي

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

طلائع الجيش ضد بيراميدز – الساعة 9 مساء - على قناة ON Time Sports 2 HD

مواعيد مباريات اليوم في كأس استاد الإمارات والقناة الناقلة

آرسنال الإنجليزي ضد ليون الفرنسي – الساعة 4 عصرا - على قناة beIN Sports 1 HD

مواعيد مباريات ودية

ليفربول الإنجليزي ضد إشبيلية الإسباني – الساعة 2:30 ظهرا

أتلتيكو مدريد الإسباني ضد يوفنتوس الإيطالي – الساعة 4 مساء

تشيلسي الإنجليزي ضد انتر ميلان الإيطالي – الساعة 5 مساء

كريستال بالاس الإنجليزي ضد نانت الفرنسي – الساعة 5 مساء

مواعيد مباريات اليوم الدوري التركي

سيفاس سبور ضد طرابزون سبور – الساعة 7:15 مساء

سامسون سبور ضد بشكتاش – الساعة 9:45 مساء

ألانيا سبور ضد ايوبسبور – الساعة 9:45 مساء

مواعيد مباريات الدوري القطرى والقنوات الناقلة

الوكرة ضد الأهلي – الساعة 6:30 مساء - على قناة الكأس

العربي ضد الشحانية – الساعة 8:30 مساء - على قناة الكأس

اقرأ أيضًا..

الخطيب يحسم مستقبل خالد بيبو في الأهلي بعد طلب كولر.. خاص

موقف الزمالك من رحيل زيزو إلى نيوم السعودي في الصيف.. خاص