يحيى عطية الله يكشف أسرار مفاوضاته مع الأهلي ويتعهد بحصد الألقاب

أكد يحيى عطية الله، النجم المنضم حديثًا إلى الأهلي قادمًا من نادي سوتشي الروسي خلال حديثه للموقع الرسمي للنادي سعادته الكبيرة بإتمام صفقة انتقاله للفريق مشيرا إلي أن ارتداء ‏قميص نادي القرن الأفريقي شرف لأي لاعب.

وقال عطية الله أنه وافق على الانتقال للفريق فور تلقيه اتصالات مباشرة من أمير توفيق والمفاوضات تمت على الفور و‏لم تستغرق الكثير من الوقت مؤكدًا أنه فضل اللعب ‏للأهلي النادي الأكبر والأفضل عربيًّا وإفريقيًّا والمنافس الدائم على الألقاب.

يحيى عطية الله يتعهد بحصد الألقاب مع الأهلي

وعبرعيطة الله عن شعوره بالفخر الشديد بعد انضمامه بشكل رسمي للأهلي وقال:"هو تشريف وتكليف في الوقت ذاته، وأنا ‏أعرف جيدًا قيمة الأهلي وطموحات جماهيره وأتمنى أن أقدم كل ما يمكنني للفوز بكل الألقاب خلال الفترة المقبلة».‏

وأضاف عطية الله أنه سعيد بتواجد المغربي رضا سليم مع الأهلي في الوقت الحالي مما يساعده كثيرًا على التأقلم بشكل أسرع على الأجواء داخل الفريق مؤكدًا أن هناك علاقة ‏صداقة قوية تربطهما وأنه تحدث معه وأعطاه فكرة شاملة عن كافة الأوضاع متمنيًا أن يحققا معًا الكثير من الألقاب.‏

الأهلي ضد زد

من ناحية أخري تترقب الجماهير مباراة النادي الأهلي ضد نظيره فريق زد علي استاد القاهرة في التاسعة مساء غد الأحد في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري دوري NILE للموسم الجاري 2023-2024.

14 ناشئا في تدريبات استعدادا لمواجهة زد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش ، استعدادا لمواجهة فريق زد غدًا الأحد في الدوري الممتاز وشهد المران ظهور 14 لاعبا ناشئا لتدعيم الفريق الأول بعد منح الراحة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين.

قائمة الناشئين في تدريبات الأهلي

وشهد المران تصعيد كل من: أحمد طعيمة ومحمد رأفت ويوسف جمال وحازم جمال ومحمد أبو جريشة وعمر كامل لمركز حراسة المرمى، وإسلام عبد الله ومصطفى أبو الخير ومعتز محمد ويوسف عبد الحفيظ وإبراهيم عبد الحكيم وأحمد أشرف ومحمود لبيب وآدم ريندوف ومحمد أحمد سعد، بالإضافة إلى أحمد عابدين ومحمد عبد الله.

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