ميعاد مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد والقنوات الناقلة

يبحث عشاق الساحرة المستديرة حول العالم ويتساءلون عن ميعاد مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد الودية القادمة والقنوات الناقلة للقاء.

وتأتي مباراة يوفنتوس ضد أتلتيكو مدريد ضمن استعدادت الفريقين للموسم الجديد حيث يأملان في دخول المنافسات بصورة قوية والمنافسة بقوة على الألقاب سواء على الصعيد المحلي أو القاري.

وتساعد تلك المباريات الودية اللاعبين على الاندماج والتآلف بشكل أفضل قبل البطولات الكبرى، بينما تتيح للمدربين تقييم مستوى اللاعبين وقدرتهم على التكيف مع متطلبات المنافسة.

بينما تساهم المشاركة في مباريات ودية كثيرة اكساب اللاعبين خبرة وثقة بأنفسهم، بينما تعزز النتائج الإيجابية في المباريات الودية من الروح المعنوية

موعد مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد الودية

ويستعرض لكم “الموجز” موعد مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد الودية، حيث ستقام يوم الأحد المقبل 11- 08 – 2024، على أرضية ملعب استاد نيا الفي بالسويد.

مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد



وسوف تنطلق مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد وفق الأوقات التالية:

في تمام الساعة الـ 14:00بتوقيت الجزائر وتونس والمغرب.

الساعة الـ 16:00 بتوقيت مكة المكرمة ومصر وقطر والبحرين والكويت وسوريا ولبنان.

الساعة الـ 17:00 بتوقيت الامارات وسلطنة عمان

الساعة الـ 15:00 بتوقيت ليبيا والسودان وإيطاليا وفرنسا.

القنوات الناقلة لـ مباراة يوفنتوس وأتلتيكو مدريد

وسيتم نقل أحداث مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد الودية، يوم الأحد المقبل عبر شاشة قناة Sharjah Sports الشارقة الرياضية بجودة عالية اتش دي.

مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد

سوف يتم نقل مجريات مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد الودية القادمة، بصوت المعلق الرياضي الكبير على الدوام عبد الحميد الجسمي.

مباريات يوم الأحد الودية

مباريات يوم الأحد 11 أغسطس 2024 ، فتأتي كما يلي:

مباراة ليفربول ضد إشبيلية، يوم الاحد 11/ 8/ 2024، في تمام الساعة الـ 14:30 بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

لقاء ارسنال ضد ليون، يوم الاحد 11/ 8/ 2024، في تمام الساعة الـ 16:00 بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

مباراة مباراة يوفنتوس ضد اتليتكو مدريد، يوم الاحد 11/ 8/ 2024، في تمام الساعة الـ 16:00 بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

كما مباراة كريستال بالاس ضد نانت، يوم الاحد 11/ 8/ 2024، في تمام الساعة الـ 17:00 بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

وكذلك مباراة تشيلسي ضد انتر ميلان، يوم الاحد 11/ 8/ 2024، في تمام الساعة الـ 17:00 بتوقيت مصر والسعودية وقطر.

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