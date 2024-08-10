مانشستر سيتي بطلا للدرع الخيرية بالفوز علي مان يونايتد 7-6 بضربات الترجيح

توج فريق مانشستر سيتي بطلا لبطولة الدرع الخيرية بالفوز علي نظيره فريق مانشستر يونايتد 7-6 بضربات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1 في اللقاء الذي جمعهما اليوم السبت على ستاد ويمبلي.

تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

يستعرض "الموجز" تشكيل مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد حيث تم الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: إيدرسون

الدفاع: جفارديول - دياز - أكانجي - ريكو لويس

الوسط: كوفاسيتش - دي بروين - أوريتلى - ماخيت

خط الهجوم: هالاند - دوكو - أوسكار بوب

تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

يشهد تشكيل مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي الدفع بالعناصر الأتية:

حراسة المرمى: أونانا.

الدفاع: دالوت - ليساندرو مارتينيز - ماجوير - أماد.

الوسط: كاسيميرو - ماينو - ماونت.

الهجوم: سانشو - برونو فيرنانديز - ماركوس راشفورد

قائمة مانشستر يونايتد لمواجهة مانشستر سيتي

جاءت قائمة مانشستر يونايتد للمباراة كالتالي:

أونانا، بياندير، هيتون ، دالوت، مغواير، ايڤانز، مارتينيز، آماس ،كاسيميرو، كولير، مكتومناي، ماونت، ماينو، برونو، ديالو، انتوني، بيليستري، غارناتشو، سانشو، راشفورد، زيركزي.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تنطلق مباراة مانشستر سيتي ضد على ستاد ويمبلي في تمام الساعة الخامسة مساءً اليوم السبت بتوقيت القاهرة و مكة المكرمة .

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد

تستطيع مشاهدة المباراة عبر قنوات بي أن سبورت الناقل الحصري للدوري الانجليزي الممتاز، في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن المقرر أن تذاع المباراة الهامة عبر قناة beIN Sports HD 1 .

التاريخ يميل لصالح مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي

التقي فريقي مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد 170 مرة سابقة في بطولة الدوري الإنجليزي وتمكن مانشستر سيتي من تحقيق الفوز في 52 مباراة بينما فاز مان يونايتد في 66 مباراة وتعادل الفريقين في 52 مباراة.

وأحرز مانشستر سيتي 240 هدفا في شباك مانشستر يونايتد بينما أحرز مان يونايتد 239 هدفاً في شباك السيتي.

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