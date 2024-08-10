سارة سمير تكتب التاريخ وتحصد فضية رفع الأثقال في أولمبياد باريس2024

تمكنت سارة سمير، لاعبة المنتخب الوطني لرفع الأثقال، من الحصول على الميدالية الفضية في فئة وزن 81 كجم للسيدات خلال دورة الألعاب الأولمبية رقم 33 التي تُقام في باريس من 26 يوليو إلى 11 أغسطس الحالي.

حققت سارة المركز الثاني بإجمالي وزن بلغ 268 كجم، في حين حصلت لاعبة من النرويج على المركز الأول بإجمالي 275 كجم، ونالت لاعبة من الإكوادور الميدالية البرونزية بإجمالي 267 كجم.

سارة سمير تتوج بفضية جديدة في أولمبياد باريس2024

في فعاليات الخطف، نجحت سارة في رفع 117 كجم في محاولتها الأولى، وتمكنت من رفع نفس الوزن في المحاولة الثانية، لكنها فشلت في رفع 119 كجم في المحاولة الثالثة.

أما في فعاليات النطر والنقل، نجحت سارة في رفع 151 كجم بعد أن فشلت في رفع 155 كجم في المحاولة الثالثة.

تعتبر هذه الميدالية الفضية الفوز الثاني للبعثة المصرية بعد حصول محمد السيد على الميدالية البرونزية في منافسات سلاح المبارزة.

من هي سارة سمير بطلة مصر أولمبياد باريس 2024؟



سارة سمير، المولودة في 1 يناير عام 1998، تنحدر من أسرة ريفية في قرية الهوانية التابعة لمركز ومدينة القصاصين الجديدة بمحافظة الإسماعيلية.

طموحها منذ الصغر كان أن تُصبح بطلة عالمية في رفع الأثقال، وذلك لأن والدها - رحمه الله - كان يمارس هذه الرياضة، بالإضافة إلى شقيقها الأكبر محمد الذي كان لاعبًا ومدربًا في هذا اللعبة وكان أستاذًا في كلية التربية الرياضية بجامعة بورسعيد.



عائلتها كانت الداعم الأساسي لها في تحقيق أحلامها وفي تحقيق إنجازاتها الكبيرة في هذا المجال.

سارة انضمت إلى فريق رفع الأثقال في مدرسة المؤسسة العسكرية بالإسماعيلية بدعم من شقيقها محمد، وفي سن الحادية عشر شاركت في أول بطولة لها وحققت المركز الأول.

بعد ذلك، انضمت للمنتخب المصري لرفع الأثقال وشاركت في بطولات عديدة على المستوى الإفريقي والعالمي.

إنجازات سارة سمير بعد حصدها فضية في أولمبياد باريس

ويستعرض لكم “الموجز” في السطور التالية أبرز المعلومات عن سارة سمير :

تألقت في أولمبياد الشباب في مدينة نانجينج بالصين عام 2014، حيث فازت بالميدالية الذهبية وكانت أول مصرية تحقق إنجازاً كهذا في منافسات السيدات.

رغم التحديات النفسية التي واجهتها، خاصة خلال مشاركتها في أولمبياد ريو دي جانيرو بالبرازيل عام 2016 وهي في سن الثامنة عشر، حيث ضحت بامتحاناتها لتشارك في المعسكر التحضيري للأولمبياد، نجحت سارة في الحصول على المركز الثالث وأصبحت أصغر مصرية تحصد ميدالية برونزية في الأولمبياد.

سارة حققت العديد من الإنجازات والبطولات والميداليات الذهبية في مسيرتها الرياضية، بما في ذلك الفوز بميداليات في بطولات متعددة مثل بطولة العالم والألعاب الأولمبية للشباب وبطولات الأفريقية.

حققت الذهبية في بطولة العالم لرفع الأثقال بالسعودية عام 2023، وفي بطولة العالم بكولومبيا عام 2022، وقد حطمت أرقامًا قارية في منافسات الأوزان.

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