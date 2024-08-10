بعد إراحة النجوم.. وجوه جديدة في قائمة الأهلي ضد زد في الدوري

شهدت قائمة النادي الأهلي لمواجهة نظيره زد المقرر لها التاسعة مساء غد الأحد علي استاد القاهرة في المواجهة المؤجلة من الجولة الـ25 لبطولة الدوري المصري دوري NILE ظهور وجه شابة بعد قرار إراحة نجوم الفريق.

ويسعي فريق الأهلي خلال هذه المباراة لمواصلة سلسلة انتصاراته بعد تتويجه رسميا بطلا للدوري للموسم الجاري 2023-2024 للمرة الـ 44 في تاريخه .

الأهلي يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة زد

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب التتش ، استعدادا لمواجهة فريق زد غدًا الأحد في الدوري الممتاز وشهد المران ظهور 14 لاعبا ناشئا لتدعيم الفريق الأول بعد منح الراحة لمجموعة كبيرة من اللاعبين الأساسيين.

عقد سامي قمصان مدرب الفريق محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين في إطار التحضيرات لمباراة زد وخلال المران تم التركيز على تنفيذ بعض التدريبات الفنية المحددة، قبل أن يختتم قمصان المران بتقسيمة قوية شارك فيها اللاعبون بثلاثة فرق.

قائمة الأهلي ضد زد

عمر كمال عبد الواحد – محمد مجدي أفشة – أحمد عبد القادر – باسر ابراهيم – كريم الدبيس – مصطفى مخلوف – يوسف سيد عبد الحفيظ – محمد عبد الله – أحمد عابدين – حازم جمال – مصطفى ابو الخير – معتز محمد – أحمد أشرف بكري – أحمد بيومي – يوسف جمال – محمد رفعت – رندوف – عمر كامل – كريم نيدفيد – محمود كهربا.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد

يستعرض "الموجز" تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد ويضم كلا من:

حراسة المرمى: مصطفي مخلوف

خط الدفاع: آدم ريندوف، ياسر إبراهيم ، عمر كمال ، كريم الدبيس

خط الوسط: نيدفيد، أفشة ، إبراهيم عبد الحكيم

خط الهجوم:كهربا، أحمد عبدالقادر ، محمد عبدالله .

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد زد في الدوري

يمكنك متابعة مباراة الأهلي وزد في الدوري المصري علي قناة أون تايم سبورتس ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

جدول ترتيب الدوري المصري

يتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 81 نقطة بينما يحتل فريق بيراميدز المركز الثاني برصيد 73 نقطة يليه الزمالك بـ 55 نقطة والمصري في المركز الرابع برصيد 52 نقطة ومودرن سبورت الخامس برصيد 50 نقطة .

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