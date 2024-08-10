ذهبية الجندي وفضية سارة تحفضان ماء وجه البعثة المصرية قبل ختام الأولمبياد

شاء القدر أن يحفظ ماء وجه البعثة المصرية المشاركة في أولمبياد باريس 2024 حيث حققأحمد الجندي إنجازًا تاريخيًا اليوم الجمعة 10-8-2024 بالفوز بذهبية منافسات الخماسي الحديث كما حققت سارة سمير الميدالية الفضية في رفع الأثقال.

تأهل أحمد الجندي للنهائي بعد تصدره منافسات الدور قبل النهائي وتحطيمه للرقم الأولمبي مسجلًا 1516 نقطة وعبر اللاعب عن سعادته بتصدر منافسات نصف النهائي وتأهله لنهائي الخماسي الحديث.

وفوز الجندى بالميدالية الذهبية اليوم جعله يعادل رقم كرم جابر بطل المصارعة الذى تُوج بميداليتين أولمبيتين، إحداهما ذهبية والأخرى فضية وقال أحمد الجندي فى تصريحات له أنه تدرب مع الجهاز الفني على تحطيم الرقم الأولمبي.

مشوار أحمد الجندي حتي أولمبياد باريس 2024

ولد أحمد الجندي في شهر مارس عام 2000 ونشأ في أسرة رياضية حيث كانت والدته تمارس كرة اليد ووالده يمارس كرة المضرب وبدأ الجندي مشواره الرياضي في بطولات الجمهورية للناشئين منذ سن السادسة ثم مارس الرماية والسلاح في سن السادسة عشرة.

الجوائز التي حصدها أحمد الجندي خلال مشواره الرياضي

يستعرض الموجز جوائز النجم الرياضي المصري أحمد الجندي حيث توج بالعديد من الجوائز فقد تمكن من الفوز بالميدالية الذهبية في بطولة البحر الأبيض المتوسط عام 2015 وفاز بذهبية أولمبياد الشباب عام 2018، بالإضافة إلى لقب بطل العالم للشباب مرتين في عامي 2018 و2021.

كما حصل الجندي على جائزة أفضل لاعب ناشئ في العالم عام 2018، وفاز بجائزة بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي.

الجندي يبحث عن إنجاز تاريخي

شارك أحمد الجندي في أولمبياد باريس وهو يبحث عن تحقيق إنجاز تاريخي عبر التتويج بالميدالية الذهبية الأولمبية عقب تأهله لنهائي أولمبياد باريس 2024 ليقترب الجندي من تحقيق حلمه الأكبر.

حصاد البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024

علي مدار الأيام الماضية تعرضت البعثة المصرية لانتقادات عنيفة بسبب سوء النتائج خلال أولمبياد باريس 2024 وأعرب المهندس ياسر إدريس عن سعادته بارتفاع حصاد البعثة المصرية بثلاث ميداليات ذهبية وفضية وبرونزية قبل نهاية أولمبياد باريس بـ 24 ساعة.

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