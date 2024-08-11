غياب كولر.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري المصري

استقر سامي قمصان، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمكلف بمهام المدير الفني، على التشكيل الذي سيخوض به مباراة فريقه أمام نادي زد، وذلك في إطار المباراة المؤجلة من الجولة الخامسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2023/2024، والتي ستقام على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

ويستعرض موقع “الموجز” تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد في الدوري المصري

تشكيل الأهلي المتوقع ضد زد

بعد أن تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي من حسم لقب الدوري الممتاز بشكل رسمي للمرة الثانية على التوالي والـ44 في تاريخ النادي، يستعد المارد الأحمر لمواجهة نظيره زد في هذه المباراة المؤجلة.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام زد في الدوري الممتاز

حراسة المرمى: مصطفى مخلوف.

الدفاع: أحمد عابدين، معتز محمد، آدم ريندوف، كريم الدبيس.

الوسط: كريم وليد نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد عبد القادر.

الهجوم: طاهر محمد طاهر، كهربا، محمد رأفت.

توج الأهلي بلقب الدوري المصري الممتاز هذا الموسم 2023/2024 بعد فوزه في آخر مبارياته أمام سموحة بهدف سجله محمد مجدي أفشة، ليؤكد المارد الأحمر تفوقه في البطولة التي تفضلها جماهيره.

يسعى النادي الأهلي لمواصلة سلسلة انتصاراته التاريخية في الدوري الممتاز، حيث حقق 20 انتصارًا متتاليًا، مما يجعلها أطول سلسلة انتصارات في تاريخ الدوري المصري.

مباراة الأهلي وزد

يتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري الممتاز هذا الموسم برصيد 81 نقطة من 31 مباراة، حيث حقق 26 انتصارًا و3 تعادلات، بينما تعرضت كتيبة السويسري مارسيل كولر لهزيمتين فقط.

في المقابل، يحتل فريق زد المركز السابع في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 47 نقطة من 31 مباراة، حيث حقق 12 انتصارًا و11 تعادلًا و8 هزائم.

حددت رابطة الأندية المصرية يوم الأحد، الموافق 11 أغسطس، موعدًا لمباراة الأهلي ضد زد، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين المؤجلة من الدوري الممتاز "دوري نايل" للموسم 2023/2024.

من المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والعاشرة مساءً بتوقيت أبوظبي، على أرضية ستاد القاهرة الدولي.

تُعتبر مجموعة قنوات أون سبورتس الناقل الحصري والوحيد لمباريات الدوري الممتاز هذا الموسم، وبالتالي ستكون هي القنوات التي ستبث مباراة الأهلي ضد زد.

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