تفاصيل واقعة دهس اللاعب أحمد فتوح لأمين شرطة في العلمين

ألقت قوات الأمن في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، القبض على أحمد فتوح ومحمد صبحي ثنائي نادي الزمالك، بعد تسببهما في حادث سير ما أدى إلى وفاة شخص وإصابة أخرين.

تفاصيل حادث أحمد فتوح ومحمد صبحي

وتلقت جماهير نادي الزمالك أخبارًا مؤسفة صباح اليوم الأحد، بعد إلقاء القبض على الثنائي أحمد فتوح عندما كان يقود سيارته في طريق عودته من مدينة العلمين إلى القاهرة، وبرفقته زميله محمد صبحي حارس المرمى.

وتسبب أحمد فتوح نجم الزمالك، في حادث سير بسبب سيره بسرعة كبيرة على طريق الساحل على طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، حيث صدم اللاعب أمين شرطة بسيارته.

وأسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة في الحال وإصابة ثنائي آخر.

وقامت قوات الأمن بإلقاء القبض على اللاعب وزميله محمد صبحي وعرضهما لتحاليل فحص المخدرات للتأكد من عدم تعاطيهم أي مواد مخدرة.

أحمد فتوح

تطورات أزمة أحمد فتوح بعد القبض عليه

ويرصد الموجز تطورات أزمة أحمد فتوح الأخيرة، حيث خضع الثنائي لفحص المخدرات، وهو ما أكد سلامتهم وعدم تعاطيهم للمخدرات، وأدى ذلك لإخلاء سبيل محمد صبحي حارس المرمى لأنه لم يكن مطلوبًا على ذمة قضايا أخرى، بينما ظل أحمد فتوح محبوسًا لحين العرض على النيابة العامة اليوم.

ويتم احتجاز أحمد فتوح لاعب الزمالك في قسم شرطة العلمين حاليًا، وتم إخطار مدير أمن مطروح بالواقعة وكلف باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الواقعة والعرض على النيابة العامة.

العقوبة المتوقعة على أحمد فتوح

ووفقًا للمادة 238 من قانون العقوبات، من يتسبب عن طريق الخطأ في وفاة شخص نتيجة الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز أو عدم مراعاة القوانين واللوائح، يُعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وإذا كان الجاني قد ارتكب الجريمة نتيجة إخلال جسيم بواجبات وظيفته أو مهنته، أو كان تحت تأثير الكحول أو المخدرات أثناء الحادث، أو إذا امتنع عن مساعدة الضحية أو طلب المساعدة له رغم قدرته على ذلك، فإن العقوبة تتضاعف لتصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 100 و500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

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