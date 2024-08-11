الأهلي يحسم صفقة قوية من الإسماعيلي.. واللاعب يتدخل

يضع النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب الرتوش النهائية على حسم صفقة جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية لتدعيم صفوف المارد الأحمر.

وفتح النادي الأهلي مفاوضات قوية مع نظيره الإسماعيلي لحسم صفقة التعاقد مع اللاعب عمر الساعي نجم وسط الدراويش في الميركاتو الصيفي الجاري.

عمر الساعي يرغب في الانتقال لـ الأهلي

وعلم"الموجز" أن عمر الساعي قد وقع على رغبة مكتوبة إلى إدارة الإسماعيلي للانتقال إلى صفوف القلعة الحمراء في الصيف الجاري بعد تلقيه أكثر من عرض محلي في الفترة الماضية.

وارتبط اسم عمر الساعي بالانتقال إلى أحد أندية بيراميدز أو الزمالك قبل أن يحسم النادي الأهلي الصفقة لصالحه بنسبة كبيرة عقب تدخل محمود الخطيب رئيس النادي.

وتواصل الخطيب بشكل مباشر مع نصر أبو الحسن رئيس نادي الإسماعيلي من أجل حسم صفقة التعاقد مع الساعي لصالح الفريق الأحمر خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

تفاصيل عرض الأهلي لضم الساعي من الإسماعيلي

مسؤولو النادي الأهلي قدموا عرضًا لنظرائهم في الإسماعيلي لضم عمر الساعي مقابل 25 مليون جنيه مصري بالإضافة إلى 20% من قيمة أي عملية بيع مستقبلية، مع رحيل بعض لاعبي الأهلي إلى الدراويش، والتفاوض بشأنهم سيتم في الأيام القادمة.

يعتمد الأهلي في محادثاته مع الإسماعيلي على رغبة اللاعب، الذي أعلن لإدارة الدراويش رغبته في اللعب للأحمر دون أي نادٍ آخر في مصر.

يبدو أن مسؤولي الإسماعيلي يتجهون نحو الموافقة على رحيل عمر الساعي بنهاية هذا الموسم مقابل أعلى سعر ممكن، بسبب صعوبة حل أزمة الديون المتراكمة التي تهدد بإيقاف القيد مرة أخرى.

هناك اتفاق شبه سري في مجلس الإسماعيلي لبيع لاعبين من الفريق لحل مشكلة الغرامات المالية المترتبة على النادي، ولكن التفاصيل تحتفظ بها الإدارة بسرية شديدة حتى نهاية الموسم خوفًا من ردود الأفعال الجماهيرية المحتملة.

عمر الساعي تلقى اتصالًا هاتفيًا من مسؤولي الأهلي يفيد برغبتهم في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلى سياق اخر يستعد فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام منافسه نادي زد في إطار منافسات الجولة الـ35 من بطولة الدوري المصري على ملعب "القاهرة الدولي".

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