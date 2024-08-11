جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024 قبل انتهاء المنافسات

واصلت الصين تصدرها جدول الترتيب العام لميداليات أولمبياد باريس 2024، في دورة الألعاب الصيفية الجارية والتي تستضيفها العاصمة الفرنسية.

وتتنافس الولايات المتحدة الأمريكية مع الصين، على صدارة جدول ترتيب ميداليات دورة الألعاب الأولمبية في نسختها الجارية أولمبياد باريس 2024، حيث يتساوى البلدين في عدد الميداليات الذهبية التي تم تحقيقها في الدورة الجارية رغم تفوق ابناء العم سام في عدد إجمالي الميداليات.

ويرصد الموجز جدول ترتيب الميداليات قبل انتهاء المنافسات اليوم..

احمد الجندي

جدول ترتيب ميداليات أولمبياد باريس 2024

1- الصين (90 ميدالية – 39 ذهبية - 27 فضية - 24 برونزية)

2- الولايات المتحدة الأمريكية (122 ميدالية – 38 ذهبية - 42 فضية - 42 برونزية)

3- أستراليا (50 ميدالية – 18 ذهبية - 18 فضية - 14 برونزية)

4- اليابان (43 ميدالية – 18 ذهبية - 12 فضية - 13 برونزية)

5- فرنسا (62 ميدالية – 16 ذهبية - 24 فضية - 22 برونزية)

6- بريطانيا (63 ميدالية – 14 ذهبية - 22 فضية - 27 برونزية)

7- كوريا الجنوبية (30 ميدالية - 13 ذهبية - 8 فضة - 9 برونز)

8- هولندا (32 ميدالية - 13 ذهبية - 7 فضة - 12 برونزية)

9- ألمانيا (31 ميدالية - 12 ذهبية - 11 فضية - 8 برونزيات)

10- إيطاليا (39 ميدالية – 11 ذهبية - 13 فضية - 15 برونزية)

وفي صراع أخر، واصلت الدول العربية محاول تحسين مركزها في جدول الترتيب العام لتوزيع ميداليات دورة الألعاب الأولمبية، حيث تتصدر الجزائر جدول ترتيب العرب في أولمبياد باريس 2024، بعدما نجح في حصد 3 ميداليات ذهبية

جدول ميداليات العرب في أولمبياد باريس 2024

37- الجزائر: 2 ذهبية - برونزية - 3 ميداليات

51- البحرين: ذهبية - فضية برونزية - 3 ميداليات

52: مصر: ذهبية - فضية - برونزية - 3 ميداليات

53- تونس: ذهبية - فضية - برونزية - 3 ميداليات

60- المغرب: ذهبية - برونزية - 2 ميدالية

74: الأردن - فضية - ميدالية

84: قطر - برونزية

اقرأ أيضا..

أولمبياد باريس 2024.. إيهاب عبدالرحمن يودع وجبر يتأهل لنصف نهائي المصارعة

أولمبياد باريس 2024.. قرار عاجل من اتحاد السلاح ردًا على يارا الشرقاوي