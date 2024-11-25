فرانكفورت يكشف حقيقة مفاوضات ليفربول لضم مرموش وموقفهم من رحيله بانتقالات يناير

شهدت الساعات القليلة الماضية تطور جديد بشأن مستقبل عمر مرموش النجم المصري الذي سحر الجميع بتألقه هذا الموسم وأصبح محط أنظار كافة الفرق الكبري في أوروبا التي تسعي للتعاقد معه والفوز بخدماته في أقرب وقت.

وقد كشفت تقارير صحفية اليوم الاثنين موقف نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني من مفاوضات نادي ليفربول الإنجليزي من أجل التعاقد مع عمر مرموش نجم الفريق.

فرانكفورت يكشف موقفه من رحيل عمر مرموش

أكد تيمو هاردونج، المدير الرياضي لنادى فرانكفورت، فى تصريحات نشرها موقع "ليفربول إيكو"، اليوم الاثنين أنه لا توجد أى اتصالات رسمية من جانب ليفربول للتعاقد مع عمر مرموش حتي هذه اللحظة، وقال :" لم نتلق أي اتصال من ليفربول بخصوص مرموش، أعرف الأشخاص هناك ولكن لا يوجد شيء".

وأضاف هاردونج أنه لا توجد أي نية لرحيل عمر مرموش عن صفوف فرانكفورت فى يناير المقبل، كما لا نتفاوض مع أي نادي فى الوقت الحالي بشأن مسقبل اللاعب ولا نفكر فى الاستغناء عن عمر مرموش في يناير، ولا يوجد سبب لبيعه بالتوقيت الحالى، ولا نريد بيعه، وهو سعيد جداً معنا ونسعى لتحقيق شيء كبير.

مفاوضات ليفربول لضم عمر مرموش

كانت تقارير صحفية ألمانية، قد أكدت أن ليفربول بدأ المفاوضات الرسمية مع فريق آينتراخت فرانكفورت، لضم عمر مرموش مستعينا برغبة اللاعب الذي يريد الانتقال إلى صفوف الفريق ومزاملة محمد صلاح خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

عمر مرموش

عقد عمر مرموش مع فرانكفورت

يرتبط عمر مرموش بعقد حتى موسم 2027 مع نادي آينتراخت فرانكفورت، وقد انضم مرموش لصفوف آينتراخت فرانكفورت خلال صيف 2023، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع فولفسبورج.

مرموش يتصدر قائمة أكثر خمسة لاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الـ5 الكبرى

يرصد الموجز قائمة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية في الدوريات الخمسة الكبرى في أوروبا برصيد 18 مساهمة والتي يتصدرها عمر مرموش.

عمر مرموش (فرانكفورت) - 11 هدفا + 7 تمريرات = 18 مساهمة تهديفية. هاري كين (ميونخ) - 11 هدفا + 7 تمريرات = 18 مساهمة تهديفية. ليفاندوفسكي (برشلونة) - 14 هدفا + تمريرتين = 16 مساهمة تهديفية. محمد صلاح (ليفربول) - 8 أهداف + 6 تمريرات = 14 مساهمة تهديفية. ماتيو ريتيجي (أتالانتا) - 11 هدفا + 3 تمريرات = 14 مساهمة تهديفية.

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