حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع رودي بعد تصريحات بيريز

ارتبط اسم الدولي الإسباني رودري نجم مانشستر سيتي، بالانتقال إلى ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، تنفيذًا لخطة النادي الملكي التي سيتبعها في تعاقداته بالفترة المقبلة.

تألق رودري يقربه من ريال مدريد

وتألق الدولي الإسباني رودري مع مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة، وحقق موسم تاريخي هيمن خلاله على الألقاب المحلية والقارية والعالمية، ليتم طرح اسمه على طاولة صفقات ريال مدريد المحتملة في الفترة المقبلة.

رودري يكشف موقفه من الانتقال إلى ريال مدريد

وكان رودري في تصريحاته الأخيرة أكد أنه عندما يحدثك أفضل ناد في العالم لا يمكنك أن تقول له لا، في إشارة إلى موافقته على الانتقال إلى ريال مدريد حال حدث مفاوضات بين الطرفين في الفترة المقبلة.

تصريحات بيريز عن رودري

وأشاد فلورنتينيو بيريز رئيس نادي ريال مدريد، بـ رودري خلال تصريحاته التي أدلى بها بالأمس أمام الجمعية العمومية للنادي الإسباني، مؤكدًا أحقيته للحصول على الكرة الذهبية ولكن عن العام الماضي وليس الحالي.

خطة تعاقدات ريال مدريد تقرب رودري من البرنابيو

وأكدت التقارير الصحفية المختلفة أن نادي ريال مدريد يخطط لاتجاه جديد في التعاقدات والمفاوضات في الفترة المقبلة.

وسيستهدف ريال مدريد إبرام المزيد من التعاقدات المحلية وضم لاعبين إسبان في الفترة المقبلة، حتى يتسنى لهم الانضمام إلى منتخب إسبانيا، بعدما غاب لاعبو الميرنجي عن أخر معسكرات الماتادورز.

رودري - مانشستر سيتي

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع رودري

وفي السياق ذاته، نفى الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو المتخصص في انتقالات اللاعبين، وجود مفاوضات بين ريال مدريد واللاعب الإسباني رودري حتى الآن.

وأكد رومانو أن ريال مدريد لم يتحدث إلى رودري أو وكلائه رغم التقارير الأخيرة التي ربطت بين الطرفين.

وعن تخطيط ريال مدريد لضم رودري، أشار الصحفي الإيطالي في سكاي سبورتس أن الأمر ليس مستبعد، ومن المحتمل أن يتواصل الطرفين في الفترة المقبلة، خاصة وأن رودري من اللاعبين الإسبان المتألقين وهي النوعية التي يبحث عنها ريال مدريد لتدعيم صفوفه في الفترة المقبلة بعد تغيير خطة التعاقدات.

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