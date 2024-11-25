ليفربول يصيب محمد صلاح بالإحباط.. تصريحات نارية للفرعون

أطلق الفرعون المصري محمد صلاح قائد منتخب مصر المحترف في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، تصريحات نارية لحسم مصيره مع الريدز في الفترة المقبلة، بعد أنباء رحيله واحترافه في الدوري السعودي.

ويرتبط محمد صلاح بعقد حتى نهاية الموسم الرياضي الجاري مع نادي ليفربول، ليصبح مهددًا بانتهاء مسيرته في الدوري الإنجليزي، بعد سنوات طويلة من التألق والتوهج بصفوف الريدز حقق خلالها جميع الألقاب الممكنة.

تصريحات نارية من محمد صلاح عن مصيره مع ليفربول

ويكشف الموجز تصريحات محمد صلاح عن مستقبله مع الفريق في الفترة المقبلة، والتي أدلى بها لصحيفة “ميل سبورت” البريطانية".

وقال محمد صلاح في تصريحاته: “حتى الآن لم أتلق أي عرض من نادي ليفربول، رغم أننا اقتربنا على شهر ديسمبر ونهاية العام، كما تعلمون بأن عقدي سينتهي بنهاية الموسم الجاري”.

محمد صلاح: أشعر بالإحباط بسبب ليفربول

وواصل محمد صلاح تصريحاته: “نعم أشعر بالإحباط، أنا هنا من موسم 2017 وحققت مع الفريق كل شيء ولا يوجد مثل هذا النادي، ولكن احتمالات رحيلي أكبر من احتمالات بقائي في صفوف الفريق بسبب عامل الوقت”.

وأكمل الفرعون: “الأمر ليس بيدي ولكن مستقبلي لم يتم حسمه حتى الآن، أنا أحب جماهير ليفربول وهي أيضًا على علاقة قوية بي ولكنني لا أملك القرار كما قلت النادي لم يفاوضني بعد”.

حقيقة اعتزال محمد صلاح

وعن موعد اعتزاله، قال محمد صلاح: “لا لن اعتزل قريبًا أنا ألعب كرة القدم فقط واحب ذلك، وأركز على الموسم الجاري والتتويج بالبطولات سواء الدوري الإنجليزي أو دوري أبطال أوروبا”.

محمد صلاح - نادي ليفربول

موقف محمد صلاح من الاحتراف في السعودية

وأوضح محمد صلاح: “لا أركز مع التقارير أنا في نادي ليفربول حاليًا وأركز على هذا وأحاول الاستمتاع بما أقوم به للوصول إلى أعلى مستوى ممكن أنا لاعب محترف وما أقوم به في الملعب يمكن أن يلاحظه أي شخص يتابع كرة القدم أبذل أقصى جهد لدي لأن هذه شخصيتي وهذا هدفي، ورغبتي أن أن أقدم كل ما لدى للنادي الذي ارتدى قميصه”,

اقرأ أيضًا.. محمد صلاح ونونيز يقودان ليفربول ضد ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي

يتفوق على هالاند.. الدوري الإنجليزي يفاجئ محمد صلاح قبل مواجهة ساوثهامبتون