طوارئ بمترو الأنفاق استعدادا لمباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان..قطار كل 4 دقائق

تترقب الجماهير المصرية مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري في افتتاح مشواره بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

وقد أعلنت شركة إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق، رفع درجة الاستعداد قبل مباراة النادي الأهلي ضد نادي ستاد أبيدجان وقالت الشركة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" انه سيتم توفير قطار كل 4 دقائق ونصف قبل وبعد المباراة من محطة الكيت كات إلى محطة عدلي منصور.

طوارئ في مترو الأنفاق استعدادا لمباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

أكدت شركة إدارة وتشغيل الخط الثالث لمترو الأنفاق على وجود فريق لخدمة العملاء في المحطات جاهز لاستقبال الجماهير بترتيبات خاصة لتسهيل حركة دخولهم وخروجهم من المباراة.

ووجهت الشركة رسالة لجماهير الأهلي جاء بها: “استمتعوا بالمباراة مع خدمات الخط الأخضر الثالث".

الأهلي بالقميص الأحمر أمام استاد أبيدجان

وعقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان الإيفواري بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

تنطلق صافرة البداية لمواجهة فريق الأهلي ضد نظيره استاد أبيدجان، في السادسة مساء غد الثلاثاء 26 نوفمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الأولي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي ضد استاد أبيدجان

تشكيل الأهلي المتوقع ضد استاد أبيدجان

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره استاد أبيدجان ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كهربا

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

تضم مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025 فريق استاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي و شباب بلوزداد الجزائري.

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