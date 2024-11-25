كاف يعلن موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد بدوري الأبطال ويصطدم بلقاء سموحة

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، عن موعد مباراة الأهلي ضد شباب بلوزداد الجزائري، ضمن فعاليات الجولة الثالثة من دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويفتتح فريق الأهلي مشواره في مجموعات دوري أبطال أفريقيا، بمواجهة فريق ستاد أبيدجان، غدًا الثلاثاء، في الساعة السادسة مساءً، على استاد القاهرة الدولي، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فريق الأهلي

وكشف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم"كاف" عبر موقعه الرسمي، عن إقامة مباراة الأهلي وشباب بلوزداد، يوم الأحد الموافق 22 ديسمبر المقبل، على ستاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساءً.

ومن المتوقع أن يتم تأجيل مباراة الأهلي أمام سموحة، ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز، حيث كان مقررًا لها يوم 22 ديسمبر أيضًا في الثامنة مساءً، على ستاد القاهرة الدولي، لوجود تضارب في مواعيد المباراتين.

حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف، مواعيد مباريات الأهلي الثلاثة الأولى في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أفريقيا.

مواعيد مباريات الأهلي الثلاثة الأولى في مرحلة المجموعات

الجولة الأولى: الأهلي - ستاد أبيدجان (6 مساءً) غدًا الثلاثاء.

الجولة الثانية: أورلاندو بايرتس - الأهلي (3 عصرًا) يوم السبت 7 ديسبمر.

الجولة الثالثة: الأهلي - شباب بلوزداد (6 مساءً) يوم الأحد 22 ديسمبر.

بينما تقام مباريات الجولة الرابعة، يوم الجمعة 3 يناير 2025، ثم الخامسة يوم 10 من الشهر نفسه، وأخيرًا الجولة السادسة يوم الجمعة الموافق 17 يناير.

ويرتبط الأهلي بخوض مباراة كأس التحدي في بطولة كأس إنتركونتيننتال، يوم 14 ديسمبر ضد الفائز من ديربي الأمريكتين، وحال فاز سيتأهل إلى المباراة النهائية لملاقاة ريال مدريد الإسباني، يوم 18 من الشهر نفسه.

وكان فريق الأهلي توج بلقب كأس القارات الثلاثة، وتأهل إلى نصف نهائي كـأس إنتركونتيننتال 2024، على حساب العين الإماراتي.

ونجح الأهلي في تحقيق فوزًا ثمينًا، على العين الإماراتي، بثلاثية دون رد، على استاد القاهرة الدولي، ليتوج الأحمر بلقب الأفروآسيوية “بطل الثلاث قارات” ليتأهل إلى نصف نهائي كأس إنتركونتيننتال 2024.

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