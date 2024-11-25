الأهلي بالقميص الأحمر ضد استاد أبيدجان الإيفواري بدوري الأبطال غدا

تترقب جماهير القلعة الحمراء مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري في افتتاح مشواره بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الأهلي خلال هذه المباراة عن الفوز بنتيجة كبيرة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة علي التوالي وكان الفريق قد توج بلقب العام الماضي عقب تغلبه علي الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف لرامي ربيعة.

الأهلي بالقميص الأحمر أمام استاد أبيدجان

عقد اليوم الاجتماع الفني الخاص بمباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان الإيفواري بمقر الأهلي بالجزيرة، بحضور مندوبي الناديين والاتحاد الإفريقي لكرة القدم.

وتقرر أن يرتدي الأهلي الزي التقليدي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجورب الأحمر، فيما يرتدي الحارس الطاقم الأصفر ويرتدي فريق استاد أبيدجان الزي الأزرق.

موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

تنطلق صافرة البداية لمواجهة فريق الأهلي ضد نظيره استاد أبيدجان، في السادسة مساء غد الثلاثاء 26 نوفمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الأولي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان

يمكنك متابعة مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

تشكيل الأهلي المتوقع ضد استاد أبيدجان

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره استاد أبيدجان ويأتي كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: يحيى عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أكرم توفيق

خط الوسط: مروان عطية ، إمام عاشور، كوكا

خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كهربا

الأهلي ضد استاد أبيدجان

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

تضم مجموعة الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025 فريق استاد أبيدجان الإيفواري وأورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي و شباب بلوزداد الجزائري.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي واستاد أبيدجان

طرحت شركة "تذكرتي" تذاكر مباراة فريق الأهلي ضد نظيره استاد أبيدجان في بطولة دوري أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، فى الجولة الأولى من دور المجموعات للبطولة الإفريقية.

وجاءت أسعار تذاكر اللقاء كالتالي:

الدرجة الثالثة: 100 جنيه

الدرجة الثانية: 150 جنيه

الدرجة الأولى: 300 جنيه

كبار الزوار: 750 جنيه

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