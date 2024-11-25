جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الخامسة غدا
ترقب جماهيرالكرة حول العالم جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مواجهات كبار القارة العجوز، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الأول للبطولة في الموسم الجاري 2024-2025.
تشهد مباريات الجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا مواجهات قوية يأتي في مقدمتها أرسنال في مواجهة سبورتنج لشبونة والقمة النارية بين ريال مدريد و ليفربول ومانشستر سيتي ضد فينورد.
جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق الجولة الخامسة
يرصد لكم " الموجز"، جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا قبل انطلاق مواجهات الجولة الخامسة غدا الثلاثاء ويأتي كالأتي..
1- ليفربول - 12
2-سبورتينج لشبونة - 10
3- موناكو - 10
4- بريست -10
5- إنتر ميلان - 10
6- برشلونة -9
7- دورتموند -9
8- أستون فيلا - 9
9- أتالانتا - 8
10- مان سيتي - 7
11- يوفنتوس -7
12- أرسنال -7
13-ليفركوزن -7
14- ليل -7
15-سيلتك - 7
16- دينامو زغرب - 7
17- بايرن ميونخ - 6
18- ريال مدريد - 6
19- بنفيكا -6
20- ميلان - 6
21- فينورد - 6
22- كلوب بروج - 6
23- أتلتيكو مدريد - 6
24- بي اس في - 5
25- بي اس جي - 4
26- سبارتا براغ - 4
27-شتوتجارت - 4
28- شاختار- 4
29- جيرونا - 3
30- ريد بول سالزبورج - 3
31- بولونيا -1
32- لايبزيج - 0
33- شتورم جراتس - 0
34- سرفينا زفيزدا - 0
35- يونج بويز - 0
36- سلوفان براتيسلافا - 0
جدول مباريات الجولة الخامسة لـ دوري أبطال أوروبا
جدول مباريات الثلاثاء 26 نوفمبر الجاري ويأتي كالتالي..
- سبارتا براغ x أتلتيكو مدريد (7:45 مساء).
- سلوفان براتيسلافا x ميلان (7:45 مساء).
- باير ليفركوزن x سالزبورغ (10:00 مساء).
- يونغ بويز x أتلانتا (10:00 مساء).
- برشلونة x ستاد بريست (10:00 مساء).
- بايرن ميونخ x سان جيرمان (10:00 مساء).
- إنتر ميلان x لايبزيغ (10:00 مساء).
- مانشستر سيتي x فينورد (10:00 مساء).
- سبورتنغ لشبونة x أرسنال (10:00 مساء).
جدول مباريات الأربعاء 27 نوفمبر الجاري ويأتي كالتالي..
- سرفينا زفيزدا x شتوتغارت (7:45 مساء).
- شتورم غراتس x جيرونا (7:45 مساء).
- موناكو x بنفيكا (10:00 مساء).
- أستون فيلا x يوفنتوس (10:00 مساء).
- بولونيا x ليل (10:00 مساء).
- سلتيك x كلوب بروج (10:00 مساء).
- دينامو زغرب x بوروسيا دورتموند (10:00 مساء).
- ليفربول x ريال مدريد (10:00 مساء).
- آيندهوفن x شاختار دونيتسك (10:00 مساء).
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