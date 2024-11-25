موعد مباراه نادي الزمالك القادمة والقنوات الناقلة في كأس الكونفدرالية

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك، للعودة من جديد للمنافسة في البطولات الأفريقية، ومواصلة رحلة الدفاع عن لقب كأس الكونفدرالية الأفريقية في نسختها الجارية 2024-2025.

ويحمل نادي الزمالك لقب النسخة الأخيرة من كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد الفوز في المباراة النهائية أمام نظيره نهضة بركان المغربي، ليحصد اللقب للمرة الثانية في تاريخه.

ويقدم الموجز موعد مباراة نادي الزمالك المقبلة، والتي ستجمعه بنظيره بلاك بولز في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موعد مبارة نادي الزمالك المقبلة ضد بلاك بولز

وستنطلق مباراة الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك المقبلة، والتي ستجمعه بنظيره بلاك بولز بطل موزمبيق، في تمام التاسعة مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 27-11-2024، في المواجهة التي يستضيفها استاد القاهرة الدولي في إطار لقاءات الجولة الافتتاحية من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة نادي الزمالك ضد بلاك بولز

ستنقل مباراة نادي الزمالك المقبلة ضد بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في منطقة الشرق الأوسط والدول العربية.

وستقوم قناة أون تايم سبورتس التردد الأرضي، بنقل مباراة نادي الزمالك المقبلة، والتي ستجمعه بنظيره بلاك بولز في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي ستقام في مصر.

نادي الزمالك ضد بلاك بولز في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

موقف حارس نادي الزمالك من مواجهة بلاك بولز

وانتظم محمد صبحي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الزمالك في تدريبات فريقه الجماعية التي أقيمت صباح اليوم الاثنين على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة بلاك بولز بطل موزمبيق في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وكان محمد صبحي اشتكى من آلام أسفل الظهر قبل مباراة الزمالك الأخيرة أمام المصري البورسعيدي في مسابقة الدوري، مما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من اللقاء، وشارك صبحي في الفقرة التدريبية الخاصة بحراس المرمى برفقة كل من محمد عواد ومحمود الشناوي، تحت قيادة لويس فيسنتي مدرب الحراس.

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