مثيرة للغضب.. ماذا قال أمير عزمي عن مدرب نادي الزمالك والصفقات الجديدة ؟

أثار أمير عزمي مجاهد لاعب نادي الزمالك السابق، والمدير الفني الحالي لنادي الترسانة المنافس في دوري الدرجة الثانية المصري، الجدل في الساعات الأخيرة، بعد التصريحات التي أدلى بها عن مستوى المارد الأبيض.

أمير عزمي ينتقد نادي الزمالك

وشن أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، هجومًا قويًا على الفريق ومجلس إدارة وجهازه الفني تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

ويسلط الموجز الضوء على تصريحات أمير عزمي التي أشعلت الأجواء حوله

الزمالك لا يتعلم من الأخطاء

وقال أمير عزمي في تصريحاته الأخيرة عن نادي الزمالك تحت قيادة جوزيه جوميز: “مستوى الفريق كارثي ولا يتعلم من الأخطاء التي يكررها اللاعبين باستمرار مباراة تلو الأخرى، والزمالك يغيب عنه ثبات المستوى في اللقاءات التي خاضها منذ انطلاق الموسم الجاري”.

صفقات الزمالك غير مفهمومة

وأضاف أمير عزمي مجاهد: “الصفقات في الزمالك غير مفهمومة ويجب النظر بها بدارسة أكبر خلال الفترة المقبلة، ويجب أن تظل الصفقات الأفريقية المحتملة تحت الاختبار فترة قبل التوقيع الرسمي حتى لا يبرم النادي تعاقدات خطأ”,

وتطرق أمير عزمي للحديث عن جوزيه جوميز، وقال: “ستكون كارثة كبرى إذا كانت صفقات نادي الزمالك تتم بموافقة جوزيه جوميز، وخاصة بعد ضم البولندي ميشيلاك الذي جاء التعاقد معه لترضية الجماهير بعد فشل صفقة بوبيندزا”.

أمير عزمي - نجم نادي الزمالك السابق

جوميز مدرب البطولات القصيرة

وواصل أمير عزمي هجومه على البرتغالي جوزيه جوميز، وقال: “ربما جوميز مدرب البطولات القصيرة ويعيد أخطاء الموسم الماضي، وفشل في تعثر الزمالك وتصدر جدول الترتيب”.

وعن صفقات نادي الزمالك، أوضح جوميز: “من صاحب قرار دفع مبلغ خيالي في إعارة زياد كمال من نادي إنبي، وكذلك بنود المشاركة في عقد محمد حمدي”.

وأردف: “لابد من التعاقد مع لاعبين دوليين واختيار اسماء قوية في لجنة الاسكاوتينج التي لا تضم سوى طارق السيد فقط كاسم قوي وباقي الأعضاء من المجلس وهو شيء يضر النادي ولا يخدم مصلحته العامة، يجب التفكير في اسماء اكثر احترافية تساعد الفريق في الفترة المقبلة”.

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