كريستيانو رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الغرافة القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن الإيطالي ستيفانو بيولي مدرب النصر السعودي، تشكيل فريقه لمواجهة الغرافة القطري ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة موسم 2024-2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويحل النصر ضيفاً ثقيلاً على الغرافة، اليوم الإثنين، في الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة، باستاد البيت المونديالي، لحساب مباريات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمجموعة غرب القارة في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

النصر السعودي

ويسعى النصر في تحقيق الفوز الرابع تواليًا في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025، بعدما نجح في تجاوز البداية الباهتة أمام الشرطة العراقي، ليحقق العلامة الكاملة أمام الريان القطري والاستقلال الإيراني والعين الإماراتي.

وشهد تشكيل النصر الرسمي لمباراة الغرافة القطري، تواجد نواف بوشل بجوار محمد آل فتيل في قلب الدفاع، كما يجاور عبدالله الخيبري زميليه الكرواتي بروزوفيتش والبرتغالي أوتافيو في الوسط.

تشكيل النصر الرسمي في مباراة الغرافة القطري

جاء تشكيل النصر الذي اختاره بيولي لخوض مباراة الغرافة القطري، على النحو التالي:

حراسة المرمى: بينتو ماثيوس.

خط الدفاع: محمد سيماكان، نواف بوشل، محمد آل فتيل، سلطان الغنام.

خط الوسط: عبدالله الخيبري، مارسيلو بروزوفيتش، أوتافيو.

خط الهجوم: أنجيلو، كريستيانو رونالدو، ساديو ماني.

ويتواجد النصر في المركز الثالث من ترتيب دوري أبطال آسيا للنخبة، برصيد 10 نقاط بعد مرور 4 جولات من مرحلة الدوري، بفارق نقطتين فقط خلف ثنائي الصدارة السعودي الهلال والأهلي، فيما يأتي الغرافة القطري في المركز السادس برصيد 4 نقاط.

ترتيب مجموعة النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

الهلال - (المباريات: 4 - الأهداف: 16/5 - النقاط: 12) الأهلي - (المباريات: 4 - الأهداف: 10/2 - النقاط: 12) النصر - (المباريات: 4 - الأهداف: 9/3 - النقاط: 10) السد - (المباريات: 4 - الأهداف: 5/2 - النقاط: 8) الوصل - (المباريات: 4 - الأهداف: 4/4 - النقاط: 7) الغرافة - (المباريات: 4 - الأهداف: 6/8 - النقاط: 4) الريان - (المباريات: 4 - الأهداف: 4/7 - النقاط: 3) استقلال طهران - (المباريات: 4 - الأهداف: 3/6 - النقاط: 3) برسبوليس - (المباريات: 4 - الأهداف: 2/4 - النقاط: 2) باختاكور - (المباريات: 4 - الأهداف: 1/3 - النقاط: 2) الشرطة - (المباريات: 4 - الأهداف: 2/11 - النقاط: 2) العين - (المباريات: 4 - الأهداف: 8/15 - النقاط: 1)

القنوات الناقلة لمباريات النصر في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025

تنقل مباريات دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 عبر العديد من القنوات، أبرزها قناتي بي إن سبورتس المخصصة لدوري أبطال آسيا، وكذلك شبكة قنوات SSC السعودية.

ويمكنك مشاهدة مباريات دوري أبطال آسيا من خارج السعودية عبر قنوات bein Sports AFC، أما في الإمارات سيتم نقل البطولة عبر أبو ظبي الرياضية.

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