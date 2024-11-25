نتائج مثيرة في الدوريات الأوروبية والعربية.. ليفربول وريال مدريد يتألقان

شهدت مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية والعربية نتائج مثيرة، أبرزها مواجهة ليفربول وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي، ولقاء ريال مدريد وليجانيس في الدوري الإسباني، بالإضافة إلى مواجهات الدوري الفرنسي والسعودي والمصري.

ويقدم موقع “الموجز” نتائج مباريات اليوم الأحد في الدوريات الأوروبية والعربية.

نتائج مباريات الدوري الإنجليزي

ليفربول - ساوثهامبتون (3-2)

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مضيفه ساوثهامبتون بنتيجة 3-2، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم، على ملعب "ساينت ماري"، ضمن منافسات الجولة 12 من بطولة الدوري الإنجليزي بالموسم الحالي 2024-2025.

محمد صلاح

تقدم ليفربول عن طريق سوبوسلاي فى الدقيقة 29، نتيجة خطأ دفاعى مشترك مع حارس ساوثهامبتون، وتعادل أرمسترونج من ركلة جزاء لأصحاب الملعب لينتهى الشوط الأول بالتعادل 1-1، وفي الشوط الثانى بالدقيقة 56، سجل ماتيوس فيرنانديز، هدف التقدم لصالح ساوثهامبت.

محمد صلاح يسجل هدفين.. نجح محمد صلاح، في تسجيل هدف التعادل للريدز من هجمة مرتدة سريعة بالدقيقة 65، قبل أن يعود الملك المصرى من جديد ليسجل الثالث من ركلة جزاء في الدقيقة 83 من عمر المباراة.

وبهذا الفوز، رفع ليفربول رصيده إلى 31 نقطة محتلًا المركز الأول، بينما توقف رصيد ساوثهامبتون عند 4 نقاط في المركز الأخير.

مانشستر يونايتد - إيبسويتش (1-1)

حسم التعادل الإيجابي، مباراة مانشستر يونايتد وإيبسويتش تاون، بنتيجة 1-1، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب "بورتمان رود"، ضمن منافسات الجولة الـ12 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وبتلك النتيجة، يأتى مانشستر يونايتد فى المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد وصوله للنقطة 16، بينما يحتل إيبسويتش تاون المركز الثامن عشر برصيد تسع نقاط.

نتائج مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد - ليجانيس (3-0)

حقق فريق ريال مدريد، الفوز على ليجانيس، بثلاثة أهداف نظيفة، على ملعب "بوتاركي"، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم.

سجل النجم الفرنسى كيليان مبابي هدف التقدم لصالح الفريق الملكى فى الدقيقة 43 من زمن المباراة، وأضاف فيديريكو فالفيردى ثانى أهداف ريال مدريد فى الدقيقة 66 من اللقاء، واختتم جود بيلينجهام الثلاثية قبل نهاية المباراة بأربع دقائق.

رفع ريال مدريد رصيده إلى 30 نقطة من 9 انتصارات و3 تعادلات وخسارة، ليصعد إلى المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني، خلف المتصدر برشلونة بـ 34 نقطة.

نتائج مباريات الدوري الإيطالي

نابولي - روما (1-0)

فاز فريق نابولي بهدف نظيف على روما، بهدف نظيف، على أرضية ملعب دييغو أرماندو مارادون، ضمن منافسات الأسبوع 13 من مسابقة الدوري الإيطالي.

وبهذا الانتصار، يضيف نابولي ثلاث نقاط إلى رصيده ليصبح 29 نقطة يتصدر بها جدول الـ "سيري آ"، بفارق نقطة عن كل من أتلانتا وإنتر ميلان وفيورنتينا، ولديهم 28 نقطة لكل منهم، بينما تجمد رصيد روما عند 13 نقطة في المركز 12.

نتائج مباريات الدوري الفرنسي

نانت - لوهافر (0-2)

تلقى الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي نانت، هزيمته السادسة في بطولة الدوري الفرنسي بالموسم الحالي، أمام فريق لوهافر، بهدفين دون رد، على ملعب لا البوجوار، ضمن مباريات الجولة الـ 12 لبطولة الدوري الفرنسي.

وجلس مصطفى محمد على مقاعد البدلاء لأول مرة منذ 4 مباريات، قبل أن يشارك كبديل عند الدقيقة 68 بدلًا من بيدرو شيريفيلا الذي بدأ اللقاء أساسيًا.

وبهذه النتيجة، يتواجد فريق نانت في المنطقة الخطرة إذ يحتل المركز الـ 16 في جدول ترتيب مسابقة الدوري الفرنسي برصيد 10 نقاط، أما لوهافر رفع رصيده إلى 12 نقطة في المركز الـ 14.

نيس - ستراسبورج (2-1)

نجح فريق نيس الفرنسي الذي يضم بين صفوفه الدولي المصري محمد عبد المنعم، في تحقيق فوزًا صعبًا على نظيره ستراسبورج 2-1، خلال المباراة التي جمعت الفريقين على استاد أليانز ريفييرا، في إطار مواجهات الجولة الحادية عشرة من منافسات الدوري الفرنسي للموسم الحالي 2024-25.

شهدت المباراة غياب محمد عبد المنعم لعدم الجاهزية على إثر الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، حيث لم يدخل قائمة اللقاء.

ويتلك الانتصار، قفز نيس إلى المركز الخامس فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، فاز في 5 وخسر 2 وتعادل فى 5 مواجهات.

نتائج مباريات الدوري السعودي

اتحاد جدة - الفتح (2-0)

نجح الفريق الأول لكرة القدم بـ نادي الاتحاد، في تحقيق الفوز على نظيره الفتح، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي جمعتهما على ملعب “عبدالله الفيصل”، ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من مباريات الدوري السعودي.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب دوري روشن السعودي بـ30 نقطة عقب فوزه اليوم على الفتح، وتراجع الهلال إلى المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي بـ28 نقطة في رصيده بعد مرور 11 جولة، بينما تذيل الفتح جدول ترتيب دوري روشن برصيد 5 نقاط فقط، من فوز وتعادلين و8 خسائر.

الرياض - الاتفاق (0-0)

حسم التعادل السلبي مواجهة فريق الرياض الأول لكرة القدم، مع نظيره الاتفاق، ليواصل الفريقين مسلسل إهدار النقاط، وذلك في اللقاء الذي أقيم على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية بالرياض، ضمن منافسات الجولة 11 من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين.

رفع الرياض رصيدَه إلى 15 نقطة، ليأتي في المركز التاسع، كما رفع الاتفاق رصيده إلى 12 نقطة وضعته في المركز الثاني عشر في جدول ترتيب الدوري السعودي.

ضمك - الخلود (2-1)

حقق فريق ضمك الذي يضم بين صفوفه النجم المصري طارق حامد، فوزًا مثيرًا على نظيره الخلود بنتيجة 2-1 في المباراة التي أقيمت اليوم على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية، ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي فريق ضمك، في المركز الحادي عشر من جدول الترتيب برصيد 14 نقطة، بينما يحتل الخلود في المركز السادس عشر برصيد 7 نقاط فقط.

نتائج مباريات الدوري المصري

حرس الحدود - سيراميكا كليوباترا (0-0)

حسم التعادل السلبي، نتيجة مباراة حرس الحدود وسيراميكا كليوباترا، والتي جمعت بينهما اليوم الأحد، على ملعب المكس، في إطار منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز 2024-25.

رفع التعادل رصيد سيراميكا كليوباترا إلى 4 نقاط في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري المصري، بينما ظل حرس الحدود في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

مودرن سبورت - زد (0-0)

انتهت مباراة فريقي مودرن سبورت وزد، بالتعادل السلبي، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر الدوري المصري الممتاز.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد مودرن سبورت، إلى ثلاثة نقاط بالمركز الـ 12، في جدول ترتيب الدوري، كما ارتفع رصيد زد عند نقتطين بالمركز الـ 15.

الإسماعيلي - بتروجت (1-0)

نجح فريق الإسماعيلى، في خطف فوزاً قاتلاً من أنياب بتروجت فى الدقيقة 90 من عمر المباراة، التي جمعتهما باستاد الإسماعيلية.

وسجل على الملوانى، هدف الإسماعيلى الوحيد فى اللقاء، واحتفل مع زملائه برفع قميص ظهرت عليه صورة الراحل إيهاب جلال مدرب الفريق السابق فى ملعب الإسماعيلية.

وبهذه النتيجة، يحتل الإسماعيلى المركز التاسع في ترتيب جدول الدوري المصري، برصيد 4 نقاط، بينما يحتل بتروجت المركز الثالث عشر برصيد نقطتين بعد مرور 3 جولات.

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