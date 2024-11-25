تعرف على موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا 2024

يستعد نادي ريال مدريد الإسباني، لمواجهة صعبة ونارية ضد نظيره ليفربول الإنجليزي، في نهائي مبكر ببطولة دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية 2024-2025.

وستنطلق منافسات الجولة الخامسة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا غدًا الثلاثاء، لتقام على مدار يومين، وستشهد مواجهات نارية ومثيرة في المرحلة الأولى من البطولة القارية.

ويسلط الموجز الضوء على أبرز معلومات مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في إطار لقاءات دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ستنطلق مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي في تمام العاشرة مساء يوم الأربعاء المقبل، الموافق 27 نوفمبر الجاري.

وسيستضيف المباراة بين ريال مدريد الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي ملعب أنفيلد معقل الريدز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تنقل مباراة ريال مدريد الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، والتي تعد الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أوروبا، في الدول العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

ريال مدريد الإسباني ضد ليفربول الإنجليزي

غيابات ريال مدريد أمام ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وسيخوض ريال مدريد مباراته ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا في الجولة الخامسة، بقائمة مدججة بالغيابات، بسبب الإصابات التي ضربت صفوف الفريق وكان آخرها فينيسيوس جونيور اليوم، وتأتي أبرز غيابات الميرنجي كالآتي..

إيدير ميليتاو - لإصابته على مستوى قطع في الرباط الصليبي.

داني كارفاخال - لإصابته على مستوى قطع في الرباط الصليبي.

دافيد ألابا - لإصابته على مستوى قطع في الرباط الصليبي.

لوكاس فاسكيز - إمكانية مشاركته مرتفعة ولكنها غير مؤكدة - لإصابة عضلية.

أوريلين تشواميني - إمكانية مشاركته غير مستبعدة - لإصابته بالتواء في الكاحل.

رودريجو - مشاركته لم تتحدد حتى الآن - لإصابة عضلية.

فينيسيوس جونيور - سيغيب بعد إصابته المفاجئة - إصابة في عضلة الفخذ الخلفية.

ويسعى ليفربول لاقتناص الفوز ومواصلة الانتصارات وتصدر جدول ترتيب البطولة.

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