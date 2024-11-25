فينيسيوس جونيور يزيد أوجاع ريال مدريد وأنشيلوتي.. صدمة للميرنجي

تلقى الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، ضربة قوية بسبب لاعبهم الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد إصابته المفاجئة قبل أيام من موقعة ليفربول الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا في نسختها الجارية.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وسيلتقي نادي ريال مدريد الإسباني مع مضيفه ليفربول الإنجليزي، في مباراة مرتقبة ونهائي مبكر على ملعب “آنفيلد” في إنجلترا، في المواجهة المقرر لها مساء يوم الأربعاء المقبل الموافق 27 نوفمبر، في تمام الساعة 11:00 مساء بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت القاهرة.

إصابة فينيسيوس جونيور قبل مباراة ريال مدريد وليفربول

وأعلن نادي ريال مدريد الإسباني مساء اليوم الاثنين، إصابة الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور، بعد مباراة الفريق بالأمس في الدوري الإسباني.

وقال ريال مدريد في بيان رسمي يوضحه الموجز: “أظهرت الفحوصات التي أجريت اليوم للاعبنا فيني جونيور، من قبل الخدمات الطبية في ريال مدريد، إصابته في العضلة ذات الرأسين الفخذية في ساقه اليسرى. سيتم متابعة تطور حالته”,

مدة غياب فينيسيوس وموقفه من مباراة ريال مدريد وليفربول

وأكدت التقارير أنه بات من المؤكد غياب فينيسيوس جونيور عن مباراة ريال مدريد المقبلة ضد ليفربول، حيث تصل مدة غيابه إلى شهر كامل.

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد الإسباني

جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا وموقف فينيسيوس

1- روبرت ليفاندوفسكي - برشلونة - 5

1- فيكتور جيوكيريس - سبورتنج لشبونة - 5

1- هاري كين - بايرن ميونخ - 5

1- رافينيا - برشلونة - 5

2- فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - 4

2- جوناثان دايفيد - ليل - 4

3- إرلينج هالاند - مانشستر سيتي - 3

3- انتوني ميلامبو - فينورد - 3

3- لويس دياز - ليفربول - 3

3- جيمي بينو جيتنز - بوروسيا دورتموند - 3

3- بينجامين سيسكو - لايبزيج - 3

3- كريم أديمي - بوروسيا دورتموند - 3

3- فيل فودين - مانشستر سيتي - 3

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