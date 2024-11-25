موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد تونس لحسم التأهل لأمم أفريقيا

جماهير الكرة المصرية تترقب موعد مباراة منتخب مصر للشباب مواليد 2005 بقيادة البرازيلي ميكالي، ضد نظيره منتخب تونس في تصفيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة وذلك عقب فوز منتخب تونس للشباب ضد نظيره الجزائري 2-1 في المباراة التي جمعت بينهما ضمن مواجهات الجولة الرابعة للتصفيات.

تعد هذه المواجهة مصيرية لمنتخب الشباب المصري فلا بديل للفراعنة الصغار سوي تحقيق الفوز علي المنتخب التونسي للتأهل لنهائيات كأس الأمم الأفريقية تحت 20 سنة التي من المحتمل أن تستضيفها مصر أو كوت ديفوار.

موعد مباراة منتخب مصر للشباب ضد تونس

يواجه منتخب مصر للشباب بقيادة البرازيلي روجيرو ميكالى، نظيره منتخب تونس في المباراة التي تجمعهما في السادسة مساء غد الثلاثاء 26 نوفمبر، على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، في الجولة الأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية.

تشكيل منتخب مصر للشباب المتوقع ضد تونس

ويضم التشكيل المتوقع للمنتخب المصري ضد تونس كلا من:

حراسة المرمي: عبد المنعم تامر

خط الدفاع: معتز محمد وبوستانجي وأحمد كباكا ومحمد السيد

خط الوسط: محمود لبيب ومحمد سمير ومروان محمود

خط الهجوم: عمرو بيبو وأحمد شرف ومحمد زعلوك.

ترتيب منتخب الشباب بتصفيات أمم أفريقيا

يحتل منتخب مصر للشباب بعد فوزه علي المنتخب الليبي المركز الثالث بجدول الترتيب برصيد 4 نقاط من 3 مباريات بينما يتصدر منتخب المغرب جدول ترتيب تصفيات شمال أفريقيا لكرة القدم مواليد 2005، برصيد 10 نقاط، و حسم تأهله لنهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 سنة.

يحتل منتخب تونس المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 6 نقاط، ويمتلك منتخب الجزائر في رصيده نقطتين ويحتل المنتخب الليبي المركز الأخير بلا نقاط.

منتخب مصر للشباب

قائمة منتخب مصر للشباب

يرصد لكم الموجز قائمة منتخب مصر للشباب التي ضمت 20 لاعبا، هم :

عبد المنعم تامر وسيف الدين عصام ومعتز محمد واحمد عابدين وعبدالله بوستنجى وسليم طلب وحسام حسن وأحمد خالد كاباكا وعمر محمد عمورى ومحمد زعلوك وأحمد شرف وعبد الرحمن خالد ومحمود لبيب وعمر خضر وحازم جمال وعمرو خالد بيبو ومحمد السيد ومروان محمود ومهاب سامى.

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