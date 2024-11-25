الأهلي السعودي يقهر العين الإماراتي 2-1 ويعمق جراحه بدوري أبطال أسيا

انتهت مباراة أهلي جدة السعودي ضد العين الإماراتي بفوز الأهلي بنتيجة 2-1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الاثنين على ملعب استاد هزاع بن زايد ضمن منافسات الجولة الخامسة من مجموعة الغرب لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، للموسم الحالي 2024-25.

هذا الفوز رفع رصيد الأهلي إلي 15 نقطة في صدارة ترتيب مجموعة الغرب، جمعها من الفوز فى 5 مباريات، بينما يحتل فريق العين الإماراتي المركز الـ 12 والأخير في ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة جمعها من تعادل و4 هزائم.

تشكيل أهلي جدة ضد العين

أعلن ماتياس يايسله المدير الفنى لنادى أهلي جدة السعودي تشكيل فريقه لمواجهة نظيره العين الإماراتي وجاء كالتالي..

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

الدفاع: سعد بالعبيد، روجير إيبانيز، ميريح ديميرال، علي مجرشي

الوسط: فرانك كيسيه، جابري فيجا، ألكساندر

الهجوم: فراس البريكان، روبرتو فيرمينو، رياض محرز

العين الإماراتي

تشكيل العين الإماراتي ضد الأهلي السعودي

يرصد الموجز تشكيل العين الإماراتي لمواجهة الأهلي السعودي وجاء كالتالي..

حراسة المرمى: خالد عيسى.

خط الدفاع: ايريك، كوامي اوتون، خالد الهاشمي، بندر الأحبابي.

خط الوسط: يحيى نادر، بارك يونج، بلاسيوس، محمد عوض الله.

خط الهجوم: سفيان رحيمي، لابا كودجو.

الأهلي يحقق الفوز الأول ضد العين بدوري أبطال آسيا

يعد هذا أول فوز لفريق الأهلي ضد العين الإماراتي ببطولة دوري أبطال أسيا،حيث تقابلا 4 مرات في البطولة من قبل انتصر العين في مباراتين، وتعادل الفريقين في مبارتين.

تاريخ مواجهات العين والأهلي السعودي

التقى فريق العين الإماراتي نظيره الأهلي السعودي قبل لقاء اليوم في 8 مباريات بجميع البطولات، حيث تقابلا 4 مرات في دوري أبطال آسيا انتصر العين في مباراتين، وتعادل الفريقين في مبارتين، ومباراتين بكأس الخليج أبطال الدوري عام 1985، بجانب مباراتين وديتين.

وحقق فريق العين الفوز في 3 مناسبات، بينما فاز فريق الأهلي السعودي مرتين، وتعادلا في 3 مواجهات، وسجل فريق العين 10 أهداف في شباك الأهلي، بينما أحرز فريق الأهلي 11 هدفا في مرمي العين.

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