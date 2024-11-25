لعنة الخطيب تطارد مرتضي منصور..إلزامه بدفع نصف مليون جنيه غرامة للسب والقذف

رغم ابتعاده عن الساحة الرياضية مازالت تبعات أزمات مرتضي منصور تلاحقه حتي الأن ومازالت لعنة محمود الخطيب تطارده حتي بعد تركه منصبه في رئاسة الزمالك.

وقد قضت الدائرة الثانية المدنية بالمحكمة الاقتصادية، برئاسة المستشار محمد طوسون وعضوية المستشارين أحمد أشرف، كريم عرفان، وأحمد البارودي، بإلزام مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

تفاصيل شكوي محمود الخطيب ضد مرتضي منصور

يرصد لكم الموجز تفاصيل شكوي محمود الخطيب ضد مرتضي منصور حيث أقام محمد عثمان، المستشار القانوني للنادي الأهلي، الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، وطالب فيها بتعويض عن الأضرار التي أصابت محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، استنادًا إلى الحكم الجنائي الصادر ضد مرتضى منصور في القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائيًا في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.

محمود الخطيب

حكم المحكمة الجنائية ضد مرتضي منصور

كانت المحكمة الجنائية قد قضت في وقت سابق بمعاقبة مرتضي منصور بالحبس لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ في قضية سب وقذف محمود الخطيب، وبناءً على هذا الحكم الجنائي البات، تمت إقامة دعوى التعويض المدني، التي انتهت بالحكم اليوم بدفع تعويض قدره 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي.

مواجهات قضائية جديد بين الخطيب ومنصور

كانت محكمة القاهرة الاقتصادية، قد أجلت في وقت سابق 8 دعاوى سب وقذف ضد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق لجلسة 5 ديسمبر المقبل ، وكان قد أقام محمود الخطيب و7 آخرين دعاوى ضد المستشار مرتضى منصور لاتهامه بالسب والقذف في قضايا مختلفة أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة.

وأصدرت محكمة جنايات الدائرة الثانية الاقتصادية، في وقت سابق، حكما نهائيا برفض الدعوى المقامة من محمود الخطيب، والذي طالب فيها بحبس رئيس نادي الزمالك الأسبق المستشار مرتضى منصور لمدة عام، بالإضافة إلى حبسه ستة أشهربرفض الدعوى.

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