يترقب عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء العالم، موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد والقنوات الناقلة لها، التي تجمع بينهما في بطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي موعداً مع ريال مدريد الإسباني، في قمة الجولة الخامسة من بطولة دوري الأبطال بنسختها الجارية.

ويحل ريال مدريد بقيادة مدربه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، ضيفاً ثقيلاً على غريمه ليفربول، في المواجهة النارية المرتقبة التي يستضيفها ملعب آنفيلد "معقل الريدز".

ويرصد لكم الموجز فيما يلي، موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، والقنوات الناقلة لها ومعلق هذا اللقاء.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، هو يوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر الجاري، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر، والحادية عشر بتوقيت السعودية، وفي تمام الساعة الثانية عشر بتوقيت الإمارات.

موعد مباراة ليفربول ضد ريال مدريد

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وريال مدريد

تبث أحداث مباراة ليفربول وريال مدريد، عبر شاشة بي إن سبورت، الحاصلة على حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا هذا الموسم حصريًا في الشرق الأوسط.

معلق مباراة ليفربول وريال مدريد

وتقرر أن يكون معلق مباراة ليفربول وريال مدريد في دوري الأبطال، هو علي سعيد الكعبي، عبر شاشة beIN Sports 1.

يذكر، أن ليفربول يحتل صدارة جدول ترتيب دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة، بينما يأتي الملكي في المركز الـ 18 بـ 6 نقاط.

قائمة ريال مدريد لمواجهة ليفربول في دوري أبطال أوروبا

وكان قد أعلن الإيطالي كارلو أنشليوتي عن قائمة ريال مدريد التي يخوض بها قمة ليفربول، وجاءت على النحو التالي:

وجاءت قائمة ريال مدريد ضد ليفربول كالآتي:

في حراسة المرمى: كورتوا ، لونين ، فران جونزاليس.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز ، فاييخو ، فاران جارسيا ، روديجر ، ميندي ، أسينسيو .

الوسط: جود بيلينجهام ، كامافينجا ، فالفيردي ، لوكا مودريتش ، أردا جولر ، داني سيبايوس.

الهجوم: مبابي ، إندريك ، إبراهيم دياز ، جونزالو جارسيا.

اقرأ أيضا:

تطورات مثيرة في أزمة محمد صلاح مع ليفربول بعد تصريحاته الأخيرة

آخر تطورات أزمة مرتضى منصور مع محمود الخطيب بعد حكم المحكمة