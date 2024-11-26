آخر تطورات أزمة مرتضى منصور مع محمود الخطيب بعد حكم المحكمة

عاد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، لإثارة الجدل في الساعات الأخيرة، بعد صدور قرارا قضائي عاجل ضده لصالح محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، في قضية سب وقذف.

قرار قضائي عاجل ضد مرتضى منصور

وكانت محكمة الجنح الاقتصادية في القاهرة، أصدرت بالأمس حكمًا ضد مرتضى منصور لصالح محمود الخطيب رئيس الأهلي.

وقررت المحكمة إلزام مرتضى منصور بدفع 500 ألف جنيه لصالح محمود الخطيب، في الدعوى رقم 5577 لسنة 2024 مدني اقتصادي القاهرة، بعد طلب مستشار الأهلي القانون الاستناد إلى القضية رقم 45 لسنة 2022 جنح اقتصادي، والذي أُيد في الاستئناف برقم 399 لسنة 2022 جنح مستأنف اقتصادي، ثم تم تأييده نهائيًا في النقض رقم 17108 لسنة 92 قضائية.

تعليق مرتضى منصور بعد حكم المحكمة

وعلق مرتضى منصور على قرار المحكمة، حيث قال في تصريحاته إنه سيتقدم باستئناف على القرار في أسرع وقت.

أول تعليق من محامي محمود الخطيب على تغريم مرتضى منصور

ومن جانبه، أكد محمد رشوان محامي النادي الأهلي، أن محمد عثمان المحامي الموكل من محمود الخطيب احتفظ بحق الرد على الإساءة التي تعرض لها رئيس القلعة الحمراء.

وأشار أن مرتضى منصور له أحقية التقدم باستئناف لأن الحكم الصادر من الدرجة الأولى

مرتضى منصور

أزمات مرتضى منصور مع محمود الخطيب

وتعد فترة مرتضى منصور في رئاسة نادي الزمالك، من أكثر الفترات التي شهدت مشاحنات واللجوء للمحاكم في الساحة الرياضية، بسبب هدومه المتكرر واتهامات لمجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب ويرصدها " الموجز ".

وفجر مرتضى منصور أزمة حصول مجلس الأهلي على ساعات من تركي أل الشيخ مستشار هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، في واقعة شهيرة قبل أن يحسمها صندوق تحيا مصر ويعلن أن مجلس الأحمر وضعها بالكامل في الصندوق.

وواصل مرتضى منصور باستمرار هجومه بالسب والقذف على محمود الخطيب، مستغلًا قناة القلعة البيضاء الفضائية، وتخصيص فقرة يومية في البرامج المعروضة فجرًا لتوجيه الاتهامات والشتائم للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته.

وقرر مجلس الأهلي حينها التوجه لمنصات القضاء لحسم الجدل والرد على الإساءات المتكررة.

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