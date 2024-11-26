موعد مباراة الأهلي ضد أستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

سيقص الفريق الأول لكرة القدم الأهلي اليوم الثلاثاء، شريط مبارياته في بطولة دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية 2024-2025، عندما يصطدن بنظيره استاد أبيدجان الإيفواري في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وسيسعى النادي الأهلي للحفاظ على لقب دوري أبطال أفريقيا للنسخة الثالثة على التوالي، ليحقق رقمًا قياسيًا كأول ناد يتوج باللقب في 3 مواسم متتالية، بعدما توج باللقب في آخر نسختين أمام الوداد البيضاوي المغربي ثم الترجي الرياضي التونسي على الترتيب.

ويسلط الموجز الضوء على أبرز معلومات مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان الإيفواري، في إطار لقاءات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

موعد مباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

ستنطلق صافرة بداية مباراة الأهلي اليوم الثلاثاء الموافق 26-11-2024، ضد نظيره استاد أبيدجان الإيفواري، في تمام السادسة مساء، والتي يستضيفها استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

ستقوم قناة بي إن سبورت القطرية الرياضية، بنقل مباراة الأهلي ضد نظيره ستاد أبيدجان الإيفواري في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء عبر شاشتها، باعتبارها الناقل الحصري والوحيد لمباريات دوري أبطال أفريقيا في منطقة الشرق الأوسط.

النادي الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

قائمة الأهلي في مباراته ضد استاد ابيدجان بـ دوري أبطال أفريقيا

وجاءت قائمة الأهلي التي استقر عليها السويسري مارسيل كولر لمواجهة استاد أبيدجان لتضم كل من..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفى شوبير - مصطفى مخلوف.

في خط الدفاع: عمر كمال عبد الواحد - خالد عبد الفتاح - يحيى عطية الله - كريم الدبيس - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة.

في خط الوسط: عمر الساعي - أكرم توفيق - مروان عطية - عمرو السولية - إمام عاشور - محمد مجدي أفشة - أحمد نبيل كوكا -رضا سليم - حسين الشحات.

في خط الهجوم: محمود كهربا - طاهر محمد طاهر - بيرسي تاو.

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