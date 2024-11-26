موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري بدوري الأبطال

تترقب جماهير القلعة الحمراء مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان الإيفواري في افتتاح مشواره بدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

يبحث فريق الأهلي خلال هذه المباراة عن الفوز بنتيجة كبيرة في مستهل مشواره للدفاع عن لقبه للمرة الثالثة علي التوالي وكان الفريق قد توج بلقب العام الماضي عقب تغلبه علي الترجي التونسي في المباراة النهائية بهدف نظيف لرامي ربيعة.

قائمة الأهلي ضد استاد أبيدجان

أعلن مارسيل كولر، المدير الفني لفريق الأهلي قائمة فريقه لمواجهة نظيره استاد أبيدجان، وجاءت كالأتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي – مصطفى شوبير – مصطفى مخلوف

الدفاع: أكرم توفيق – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله – عمر كمال – خالد عبد الفتاح – كريم الدبيس

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – عمر الساعي – أحمد نبيل "كوكا" – عمرو السولية – أفشة

الهجوم: حسين الشحات – رضا سليم – طاهر محمد – بيرسي تاو - محمود كهربا

موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان

تنطلق صافرة البداية لمواجهة فريق الأهلي ضد نظيره فريق استاد أبيدجان، في السادسة مساء اليوم الثلاثاء 26 نوفمبرالجاري، ضمن مباريات الجولة الأولي بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي ضد ستاد أبيدجان

يمكنك متابعة مباراة فريق الأهلي ضد ستاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس الناقل الحصري للمسابقة في الشرق الأوسط. وتحديد عبر قناة beIN Sports HD 2 المشفرة.

الأهلي ضد استاد أبيدجان

تشكيل الأهلي المتوقع ضد استاد أبيدجان

يرصد لكم الموجز، تشكيل فريق الأهلي المتوقع ضد نظيره فريق استاد أبيدجان بدوري الأبطال ويأتي كالأتي..

- حراسة المرمى: محمد الشناوي.

- خط الدفاع: يحيي عطية الله، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، خالد عبد الفتاح.

- خط الوسط: مروان عطية، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة

- خط الهجوم: حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، كهربا.

مجموعة الأهلي بدوري أبطال أفريقيا

تضم مجموعة فريق الأهلي في بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري 2024-2025 فريق استاد أبيدجان الإيفواري وفريق أورلاندو بيراتس الجنوب إفريقي و شباب بلوزداد الجزائري.

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