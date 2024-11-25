مدرب استاد أبيدجان قبل لقاء الأهلي: نواجه ريال مدريد أفريقيا

صرح ألكسندر لافيت، المدير الفني لفريق استاد أبيدجان الإيفواري، عن إدراكه لأهمية مواجهة الأهلي في دور المجموعات من دوري أبطال أافريقيا 2025. التفاصيل يرصدها الموجز في السطور التالية.

ويواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي، نظيره استاد أبيدجان، غدًا الثلاثاء في تمام السادسة مساءً، على ستاد القاهرة، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

فريق النادي الأهلي

وأكد ألسكندر لافيت في تصريحات لإذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية: "أن مباراة الأهلي ستكون صعبة بالنسبة لنا، لكننا نتطلع إلى تحدي أنفسنا مع الأحمر، أنه ريال مدريد أفريقيا، وستكون الأجواء مجنونة في القاهرة".

وأوضح: “ تلقيت 35 طلبًا لإجراء تصريحات صحفية من مصر وعلى شاشات التلفزيون فهم متعصبون لكرة القدم هناك، وأعلم مدى أهمية المباراة”

والجدير بالذكر أن ألسكندر لافيت صاحب الـ27 عامًا لن يتواجد على مقاعد بدلاء استاد أبيدجان في مباراة الأهلي، لعدم حصوله على رخصة محترفة في دوري أبطال أفريقيا.

ومن جانب آخر، تحدث السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، عن مواجهة استاد أبيدجان ، قائلا:" قمنا بدراسة المنافس جيدًا ونعلم كل كبيرة وصغيرة عنه".

وأكد كولر: "أن الفريق سيخوض المباراة بدون وسام أبو علي، بسبب الإصابة، لكن هناك محاولات مكثف لتجهيزه، خاصة أنه من العناصر المهمة، وقدم مستويات مميزة للغاية".

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، بجانب كل من، ستاد أبيدجان، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وشباب بلوزداد الجنوب أفريقي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وستاد أبيدجان بدوري الأبطال 2025

تنقل مباراة الأهلي وستاد أبيدجان، بمرحلة المجموعات بـ دوري أبطال أفريقيا (نسخة 2024/2025)، عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية على البث الفضائي، وأون تايم سبورت على البث الأرضي.

وتوج الاهلي ببطولة دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، على حساب الترجي التونسي، ذهابًا والتعادل السلبي بدون أهداف، والفوز إيابًا بهدف نظيف، ويحمل الأهلي الرقم القياسي، في عدد مرات التتويج بلقب الأميرة السمراء برصيد 12 نجمة.

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