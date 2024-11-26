استقر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم مباراة الأهلي، على التشكيل الذي سيدفع به في مباراته اليوم الثلاثاء ضد استاد أبيدجان الإيفواري، في إطار لقاءات الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا في نسختها الجارية.

موعد مباراة الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

ويستضيف استاد القاهرة الدولي في تمام السادسة مساء اليوم الثلاثاء، مباراة الأهلي ضد نظيره استاد أبيدجان الإيفواري، ضمن لقاءات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة في دوري أبطال أفريقيا.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام استاد أبيدجان في دوري أبطال أفريقيا

ويوضح الموجز اختيارات السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي لمواجهة استاد أبيدجان اليوم في دوري أبطال أفريقيا، ورغبته في تعويض الغيابات التي ضربت صفوف الفريق.

ومن المتوقع أن يخوض النادي الأهلي مباراته اليوم ضد استاد أبيدجان بتشكيل يضم كل من..

في حراسة المرمى: محمد الشناوي.

في خط الدفاع: أكرم توفيق - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - يحيى عطية الله.

في خط الوسط: مروان عطية - إمام عاشور - أحمد نبيل كوكا.

في خط الهجوم: بيرسي تاو - طاهر محمد طاهر - حسين الشحات.

النادي الأهلي - دوري أبطال أفريقيا

غيابات الأهلي ضد استاد أبيدجان في دوري أبطال إفريقيا

ويغيب عن مباراة الأهلي عدة اسماء وكان آخرهم الدولي الفلسطيني وسام أبو علي، الذي تعرض للإصابة مع منتخب فلسطين في معسكر نوفمبر الأخير ليغيب عن أول جولتين من دوري أبطال أفريقيا لحين التعافي.

وتضم قائمة غيابات الأهلي أمام استاد أبيدجان الإيفواري اليوم في دوري أبطال أفريقيا كل من..

الدولي الفلسطيني وسام أبو علي .. بسبب الإصابة مع منتخب فلسطين.

الدولي المغربي أشرف داري .. بسبب الإصابة في تدريبات النادي الأهلي.

محمد هاني .. بسبب الإصابة بالرباط الصليبي

كريم فؤاد .. بسبب الإصابة بالرباط الصليبي، بالإضافة إلى عدم تسجيله في قائمة الفريق الإفريقية.

الدولي التونسي علي معلول .. بسبب الإصابة بقطع في وتر العرقوب، بالإضافة إلى عدم تسجيله في قائمة الفريق الإفريقية.

أقرأ أيضًا.. مدرب استاد أبيدجان قبل لقاء الأهلي: نواجه ريال مدريد أفريقيا

فرمان الطبيب يحرم النادي الأهلي من خدمات وسام أبو علي أمام أورلاندو