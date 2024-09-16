تعليق ناري من مرتضي منصور على إخلاء سبيل أحمد فتوح.. محامي أهلاوي

علق مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، على قرار إخلاء سبيل أحمد فتوح نجم الأبيض، بالضمان المالي، في القضية الجنائية المنسوبة إليه، من خلال بيان ناري.

شهد اليوم الاثنين، تطورات جديدة في قضية أحمد فتوح نجم الزمالك، الذي دهس مواطن بسياراته في مدينة العالمين، وذلك خلال الجلسة الثانية الخاصة بهذه القضية التي أثارت الجدل كثيراً في الفترة الماضية.

في الجلسة الأولى من قضية أحمد فتوح، رفض اللاعب التهمة المنسوبة إليه، ومن ثم تم تأجيل القضية ليوم 16 سبتمبر 2024.

تفاصيل قضية أحمد فتوح وخروجه بكفالة

وخلال الجلسة الثانية التي أقيمت اليوم الاثنين، قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح، إخلاء سبيل فتوح بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيهاً، على أن تتأجل القضية حتى 22 أكتوبر القادم.

وأوضح محامي فتوح تفاصيل إخلاء سبيل اللاعب، من خلال بيان مفسر نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي.

وكتب محامي فتوح في بيانه:" الحمد لله.. إخلاء سبيل فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، لجلسة 22 أكتوبر المقبل، وأمرت بالتالي:

1- استدعاء الطبيب هاني قباري محمد إسماعيل، مدير عام بالمعامل الكيمائية في مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، الذي أجرى تحليل العينات المأخوذة من المتهم، ومعد تقرير الطب الشرعي (المعمل الكيميائي)، الذي جرى سؤاله في النيابة العامة.

2- استدعاء الطبيب جمال عبد الرازق محمد عبد العال، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، لمناقشته، وكلفت النيابة باعلامهما بالجلسة والمرافعة الختامية".

أول تعليق من مرتضى منصور على إخلاء سبيل أحمد فتوح

ووجه مرتضى منصور رسالة خاصة لـ محامي فتوح في بيان ناري، نشره منذ قليل عبر “الفيسبوك” و علق فيه عن قرار إخلاء سبيل اللاعب بكفالة، وينشره لكم “الموجز” في السطور الآتية.

وكتب مرتضى منصور في بيانه: “الحمد لله أمرت محكمة جنايات مطروح برئاسة المستشار أمجد عوض رئيس محكمة الاستئناف وكلا من المستشارين بركات الفخراني ومحمد العشماوي رؤساء محكمة الاستئناف بإخلاء سبيل لاعب الزمالك ومنتخب مصر أحمد فتوح بالضمان المالي وقيمته خمسون ألف جنيه وتأجيل الدعوى 22 أكتوبر والاستجابة لطلبات الدفاع لسماع شهادة الطبيب قباري محمد مدير عام بالمعامل الكيمائية والطيبب جمال عبدالرازق رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية”.

مرتضى منصور وأحمد فتوح

وأضاف: “كل الشكر والتقدير للمحامي الأهلاوي اشرف عبدالعزيز الذي كان بيننا اتفاق وتعاون وتنسيق في قضية ابننا أحمد فتوح منذ اليوم الأول بعد إحالته إلى محكمة الجنايات وحتى جلسة اليوم ولا عزاء للجنة العـار”.

واختتم: “تمنياتي ورجائي لأسرة المرحوم السيد أحمد الشوبكي الموافقة على قبول التصالح قبل الجلسة القادمة حفاظا على مستقبل اللاعب، وفي جميع الأحوال لانملك إلا الرجاء فقط مع تقديرنا الكامل لمشاعرهم وحزنهم على فقيدهم”.

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