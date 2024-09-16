إخلاء سبيل أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه بعد دهس مواطن بالعلمين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات مطروح، إخلاء سبيل أحمد فتوح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في انتظار المحاكمة المقررة في 22 أكتوبر المقبل، شريطة دفعه غرامة مالية بقيمة 50 ألف جنيه. مزيداً من التفاصيل يرصدها الموجز في التقرير التالي.

كانت الجلسة الثانية في القضية تتعلق بتهمة القتل الخطأ وتعاطي المخدرات أثناء القيادة لـ أحمد فتوح. حضر اللاعب الجلسة من السجن. رفضت أسرة المجني عليه استلام الدية والتنازل عن القضية، معبرة عن عدم الرضا بالتسوية المالية المقترحة.

وعلم" الموجز" أن محامي طالب أسرة المجني عليه بتعويض مالي مؤقت بقيمة مليون جنيه وبتطبيق أقصى العقوبات على أحمد فتوح.

في الجلسة الأولى، أكد أحمد فتوح عدم قصد دهس المجني عليه ورفض مغادرته المكان. تم تأجيل القضية بعد الاستماع إلى أقواله لجلسة اليوم.

أول تعليق من محامي أحمد فتوح بعد إخلاء سبيله

وكتب محامي اللاعب أحمد فتوح عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك":" الحمد لله.. إخلاء سبيل فتوح بكفالة 50 ألف جنيه، لجلسة 22 أكتوبر المقبل، وأمرت بالتالي:

1- استدعاء الطبيب هاني قباري محمد إسماعيل، مدير عام بالمعامل الكيمائية في مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، الذي أجرى تحليل العينات المأخوذة من المتهم، ومعد تقرير الطب الشرعي (المعمل الكيميائي)، الذي جرى سؤاله في النيابة العامة.

2- استدعاء الطبيب جمال عبد الرازق محمد عبد العال، رئيس مصلحة الطب الشرعي بالإسكندرية، لمناقشته، وكلفت النيابة باعلامهما بالجلسة والمرافعة الختامية".

الزمالك يرفض التخلي عن أحمد فتوح في أزمته

وكان نادي الزمالك قد أعلن في وقت سابق عدم تخليه عن أزمة أحمد فتوح خلال الفترة الحالية خاصًة بعد تحرك وفد رسمي من جانب القلعة البيضاء لحل الأزمة بينه وبين أسرة المتوفي.

ووقع أحمد فتوح في وقت سابق على عقود تجديد تعاقده مع نادي الزمالك لمدة 3 مواسم جديدة وذلك مقابل 15 مليون جنيه بعدما كان قاب قوسين أو أدنى من الرحيل عن القلعة البيضاء في الميركاتو الصيفي الجاري.

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