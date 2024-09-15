يويفا يحذر إنجلترا وأنديتها بالاستبعاد من البطولات الأوروبية

تلقت إنجلترا تحذيرًا قويًا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا”، مساء اليوم الأحد، بالاستبعاد من البطولات المختلفة للمنتخبات والأندية في الفترة المقبلة، بسبب تدخلات الحكومة في الشؤون الرياضية.

يويفا يحذر الاتحاد الإنجليزي من تدخلات الحكومة

وأوضحت تقارير صحفية إنجليزية مساء اليوم الأحد، أن الاتحاد الأوروبي وجه تحذيرًا لـ الاتحاد الإنجليزي بسبب التدخلات الحكومية.

ويكشف الموجز أسباب الاستبعاد التي تهدد منتخب إنجلترا والأندية الإنجليزية من البطولات الأوروبية….

أسباب استبعاد منتخب إنجلترا والأندية الإنجليزية من البطولات الأوروبية

وأوضحت صحيفة "ذا تيليجراف"، أن الأمين العام لـ لاتحاد الأوروبي يويفا ثيودور ثيودوريس كتب إلى ليزا ناندي وزيرة الثقافة الإنجليزية خطابًا، يؤكد فيه على أنه لا ينبغي أن يكون هناك تدخل حكومي في إدارة كرة القدم، لأن ذلك قد يعرضهم لعقوبة بالاستبعاد من البطولات الأوروبية.

الاستبعاد سيكون للمنتخب والأندية الإنجليزية، من جميع البطولات التي ينظمها الاتحاد الأوروبي يويفا.

ويأتي ذلك بعد أن قدمت حكومة حزب العمال الجديدة بقيادة السير كير ستارمر مقترحات بشأن هيئة تنظيمية جديدة في خطاب الملك.

واقترح الحزبان السياسيان في المملكة المتحدة فكرة إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة، حيث طرحت الفكرة في البداية العام الماضي من الحكومة السابقة، حيث تشرف تلك الهيئة على الترخيص لضمان إدارة الأندية على نحوم مستدام، وتتولى اختبارًا أقوى للمالكين والمديرين، وتمنح المشجعين دورًا أكبر في اتخاذ القرارات الرئيسية!

الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

تفاصيل خطاب يويفا إلى الاتحاد الإنجليزي

وجاء في خطاب يويفا إلى الحكومة الإنجليزية بشأن تهديد استبعادهم من البطولات الأوروبية: "لا يزال لدينا مخاوف، حيث من الطبيعي أن يتم إدارة تنظيم كرة القدم من قبل الاتحاد الوطني، وأحد أسباب القلق ينبع من أحد المتطلبات الأساسية للاتحاد الأوروبي لكرة القدم، وهو أنه لا ينبغي أن يكون هناك تدخل حكومي في إدارة كرة القدم".

كما تضمن الخطاب: "لدينا قواعد محددة تحمي من هذا الأمر من أجل ضمان استقلالية ونزاهة المنافسة الرياضية، والعقوبة النهائية لذلك هي الاستبعاد من الاتحاد الأوروبي للمنتخبات والأندية".

ولم يتلقى يويفا رد من الجانب الإنجليزية حول الأمر..

اقرأ أيضا:

بمشاركة محمد صلاح.. ليفربول يتلقى الهزيمة الأولى في الدوري الإنجليزي من نوتينجهام

أبرزهم محمد صلاح.. ليفربول يبدأ تحركات تعويض رحيل الثلاثي المحتمل