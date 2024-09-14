ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي.. هالاند ينفرد بالصدارة ومحمد صلاح يتجمد

انفرد النرويجي إيرلينج هالاند، بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي 2024-2025، بعد ثنائيته في مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد اليوم.

يواصل هالاند هوايته المفضلة، وهي التهديف مع فريقه مانشستر سيتي الإنجليزي، منذ بداية هذا الموسم 2024-2025.

وقاد هالاند مانشستر سيتي للفوز على برينتفورد بثنائية مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت، في إطار منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

أما الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول، الذي يلاحق هالاند على صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بهذا الموسم، صام عن التهديف في هذه الجولة، وذلك بعد هزيمة فريقه أمام نوتينجهام فورست.

هالاند يتفوق على محمد صلاح في الجولة الرابعة من البريمرليج

وحسب ذلك، فإن هالاند رفع رصيد أهدافه إلى 9 ليبتعد بصدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، بينما تجمد محمد صلاح في الوصافة بـ 3 أهداف.

وينشر لكم “الموجز” في السطور الآتية، ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد ثنائية هالاند في الجولة الرابعة والصيام التهديفي لـ محمد صلاح.

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ويأتي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي كالآتي:

1 إيرلينج هالاند، مانشستر سيتي، 9 أهداف.

2 محمد صلاح، ليفربول، 3 أهداف.

3 لويس دياز، ليفربول، 3 أهداف.

4 نوني مادويكي، تشيلسي، 3 أهداف.

5 بريان مبيومو، برينتفورد، 3 أهداف.

6 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

7 سون هيونج مين، توتنهام، هدفان.

8 كاي هافيرتز، آرسنال، هدفان.

9 داني ويلبيك، برايتون، هدفان.

10 يوان ويسا، برينتفورد، هدفان.

11 جواو بيدرو، برايتون، هدفان.

هالاند

ترتيب الدوري الإنجليزي 2024-2025

1- مانشستر سيتي - 12

2- ليفربول - 9

3-نوتنجهام فورست -8

4- برايتون - 7

5- آرسنال - 7

6- نيوكاسل - 7

7-برينتفورد - 6

8- أستون فيلا - 6

9- بورنموث - 5

10- توتنهام - 4

11- تشيلسي - 4

12- فولهام - 4

13- وست هام - 3

14- مانشستر يونايتد - 3

15- ليستر سيتي - نقطة

16- كريستال بالاس - نقطة

17- إبسويتش تاون - نقطة

18- وولفرهامبتون - نقطة

19- ساوثهامبتون - 0

20- إيفرتون - 0

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي غداً

الأحد 15-9-2024 :

توتنهام ضد أرسنال - 4:00 عصرًا .

وولفرهامبتون ضد نيوكاسل - 6:30 مساء.

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