من هو معلق مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا؟.. اسم مفاجأة

تتساءل جماهير كرة القدم، عن معلق مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، المرتقبة بينهما في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم 2024-2025.

لذلك حرص “الموجز”، على أن يقدم لمتابعيه الكرام في هذا التقرير، اسم معلق مباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لمواجهة جورماهيا الكيني، في إطار منافسات دور الـ 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا بنسختها الحالية.

وتعد هذه المباراة الأولى للنادي الأهلي بهذا الموسم 2024-2025، كما أنه يسعى إلى الفوز، في رحلة الدفاع عن اللقب.

موعد مباراة الأهلي وجورماهيا

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع جورماهيا، يوم الأحد الموافق 15 سبتمبر 2024، والتي يستضيفها الفريق الكيني.

وتبدأ صافرة مباراة الأهلي وجورماهيا، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة والدوحة، والرابعة بتوقيت أبو ظبي.

معلق مباراة الأهلي وجورماهيا

وتذاع مباراة الأهلي وجورماهيا الكيني، عبر شاشة أبو ظبي الرياضية، التي حصلت على حقوق نشر مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وتقرر أن يكون عامر عبدالله، هو معلق مباراة الأهلي وجورماهيا، عبر قناة AD Sports 1 HD.

معلق مباراة الأهلي

قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

وكان قد أعلن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، عن قائمة فريقه التي يخوض بها هذه المواجهة المرتقبة.

وجاءت قائمة الأهلي لمواجهة جورماهيا كالآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء.

خط الدفاع: عمر كمال، رامي رابيعة، يوسف إيمن، كريم نيدفيد، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، محمد هاني، يحيى عطية الله.

خط الوسط: إمام عاشور، أكرم توفيق، كريم نيدفيد، محمد مجدي أفشة، أحمد نبيل كوكا، عمر السولية، مروان عطية.

خط الهجوم: محمود كهربا، طاهر محمد طاهر، وسام أبو علي، رضا سليم، بيرسي تاو.

الجدير بالذكر، أن الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي، للمرة الثانية على التوالي والـ 12 في تاريخه على حساب الترجي التونسي.

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