بشرى سارة لجماهير الأهلي بشأن إمام عاشور قبل مواجهة جورماهيا

انضم إمام عاشور، لاعب خط وسط النادي الأهلي، إلى التدريبات الجماعية لفريقه استعدادًا لمباراة جورماهيا الكيني وذلك بعد تعافيه من الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وعاد النادي الأهلي لاستئناف تدريبات اليوم الخميس بمشاركة الدوليين وذلك استعدادًا لمواجهة جورماهيا بطل كينيا في دوري أبطال أفريقيا.

إمام عاشور جاهز لمباراة الأهلي وجورماهيا

اشتكى خلال مران منتخب مصر، إمام عاشور من آلام في الركبة، مما دفع الجهاز الفني للمنتخب بقيادة حسام حسن لإعفائه من المعسكر لتجنب تفاقم الإصابة، بالتنسيق مع الجهاز الطبي للفريق بقيادة دكتور محمد أبو العلا.

أجرى إمام عاشور برنامج تأهيلي في الأهلي ليكون جاهزًا لمواجهة جورماهيا الكيني، ويستعد الفريق بشكل يومي لهذه المباراة المهمة التي ستجمعهم في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا على ملعب نيايو الوطني يوم الأحد المقبل.

وكلف مجلس إدارة الأهلي طارق قنديل، برئاسة بعثة القلعة الحمراء في كينيا لمواجهة جورماهيا، ويعمل حاليًا على التنسيق مع جهاز الكرة لضمان سلاسة الرحلة والاستعدادات لهذه المواجهة الهامة.

في فترة الانتقالات الصيفية، أبرم النادي الأهلي عدة صفقات تعزيزية منها انضمام يوسف أيمن على سبيل الإعارة من الدحيل القطري، والمدافع المغربي أشرف داري لمدة 4 مواسم، وكذلك يحيى عطية الله من سوتشي الروسي وعمر الساعي من الإسماعيلي لتدعيم صفوف الفريق.

ويستعد فريق الكروي الأول بالنادي الأهلي للمواجهة المرتقبة أمام نظيره نادي جورماهيا الكيني وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وستنطلق مواجهة الأهلي أمام جورماهيا الكيني على ملعب الأخير يوم الأحد في تمام الساعة الثالثة عصرً بتوقيت القاهرة والسعودية والرابعة بتوقيت الإمارات.



قائمة الأهلي الأفريقية موسم 2024/2025



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، حمزة علاء، مصطفى مخلوف.

خط الدفاع: محمد هاني، عمر كمال عبد الواحد، خالد عبد الفتاح، ياسر إبراهيم، يوسف أيمن، أشرف داري، رامي ربيعة، يحيى عطية الله، كريم الدبيس.

خط الوسط: مروان عطية، عمرو السولية، أحمد نبيل كوكا، أكرم توفيق، محمد مجدي أفشة، إمام عاشور، كريم نيدفيد، عمر الساعي، مصطفى أبوالخير.

خط الهجوم: طاهر محمد طاهر، رضا سليم، محمد عبد الله، حسين الشحات، بيرسي تاو، وسام أبوعلي، محمود كهربا.

اقرأ أيضا:

طلب عاجل من كولر لإدارة الأهلي في الميركاتو الصيفي.. خاص

تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي