تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك في السوبر الإفريقي

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في اللملكة العربية السعودية، عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك المرتقبة بينهما في السوبر الإفريقي 2024.

يترقب جماهير كرة القدم، موعد مباراة الأهلي والزمالك، في قمة السوبر الإفريقي بهذا الموسم 2024-2025.

وتقرر أن يشارك الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في مسابقة السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي.

واصطدم غريمه التقليدي الزمالك به في هذه البطولة، بعد تتويجه بلقب الكونفدرالية الإفريقية 2023.

وكان الأهلي قد توج بلقب دوري أبطال أفريقيا النسخة الماضية على حساب الترجي التونسي، بينما حصد الزمالك لقب الكونفدرالية بعد تغلبه على نهضة بركان المغربي.

مباراة السوبر الإفريقي في السعودية

وسبق أن أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بأن مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، ستقام على أراضي المملكة العربية السعودية.

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن تقام مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك، يوم 27 سبتمبر المقبل، على ملعب المملكة أرينا، بالسعودية، لكن لم يتحدد موعد انطلاقها بعد.

الأهلي والزمالك

تركي آل الشيخ يعلن عدد جماهير مباراة الأهلي والزمالك

وأكد تركي آل الشيخ، في المؤتمر الصحفي الخاص بـ "موسم الرياض" اليوم، على حضور 25 ألف مشجع في مباراة السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك.

يذكر، أن هذه لم تعد المباراة الأولى التي تقام بين الأهلي والزمالك في السعودية، بل سبق أن التقى الفريقين في السوبر المصري في المملكة الموسم الماضي، وتوج الأحمر حينها بهذا اللقب.

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك إفريقيا قبل السوبر الإفريقي

تواجه الفريقين في 10 مواجهات خلال تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالبطولات الإفريقية، انتصر المارد الأحمر في 6 لقاءات، وفاز الأبيض في مواجهة وحيدة، وخيم التعادل بينهما في ثلاث مناسبات.

ويسعى كل من فريقي الأهلي والزمالك، في التغلب على الأخر، من أجل التتويج بلقب السوبر الإفريقي بنسخته الحالية، من أجل إسعاد جماهيرهم في هذه القمة المرتقبة.

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