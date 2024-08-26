قبل موقعة السوبر الإفريقي.. تعرف على تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك إفريقياً

تتساءل الجماهير المصرية، عن تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك إفريقيا، وذلك قبل موقعة السوبر الإفريقي المرتقبة.

لذلك، حرص "الموجز"، على استعراض نتائج وتاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في أفريقيا خلال السطور الأتية.

ضرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موعداً مع غريمه الزمالك، في بطولة السوبر الإفريقي بهذا الموسم 2024-2025.

الأهلي ضد الزمالك في السوبر الإفريقي

تشهد مباراة السوبر الإفريقي لموسم 2024-2025، صدام قوي بين الأهلي والزمالك.

ينافس الأهلي على لقب السوبر الإفريقي بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، بينما يشارك به الزمالك كونه بطل الكونفدرالية.

الأهلي والزمالك

تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية

خلال تاريخ مواجهات الأهلي والزمالك بالبطولات الإفريقية، التقى الفريقين في 10 مواجهات، حقق المارد الأحمر الفوز في 6 لقاءات، وفاز الأبيض في مباراة وحيدة، وخيم التعادل بينهما في ثلاث مناسبات.

نتائج مباريات الأهلي والزمالك في البطولات الإفريقية

في نهائي كأس السوبر الأفريقي عام 1994، تواجه الفريقين ونجح الزمالك في تحقيق الفوز على الأهلي حينها بهدف دون رد.

واصطدم الفريقين من جديد في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2005، انتصر الأهلي في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1 كما فاز في الإياب بثنائية نظيفة.

وتواجه الأهلي مع الزمالك أيضاً، في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2008، انتصر الأحمر بهدفين مقابل هدف في مباراة الذهاب، وتعادلا بنتيجة 2-2 في العودة.

وتجدد اللقاء بينهما من جديد، دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2012، فاز الأهلي في الذهاب بهدف وحيد، وحسم التعادل الإيجابي مباراة الإياب مرة أخرى.

أما في دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا 2013، التقى قطبي الكرة المصرية من جديد، حسم التعادل الإيجابي مباراة الذهاب وانتصر الأهلي بنتيجة 4-2 في العودة.

وأخر لقاء جمع الكبيرين، فاز الأهلي على الزمالك بهدفين مقابل هدف في نهائي دوري أبطال أفريقيا 2020.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والزمالك، في السوبر الإفريقي، يوم 27 سبتمبر 2024 في المملكة العربية السعودية.

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