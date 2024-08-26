أسماء مفاجأة.. قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي 2025

كثر الجدل، على الساحة الكروية في الآوان الأخيرة، حول قائمة الراحلين عن النادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية "الميركاتو الصيفي"2025.

تعمل إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب في الوقت الحالي، على إعادة هيكل الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد 2024-2025.

وبدأت الإدارة في تنفيذ هذه الخطة، بالاستقرار على رحيل بعض اللاعبين، وإبرام صفقات جديدة، من أجل دعم وتعزيز صفوف الفريق.

صفقات الأهلي الجديدة

وبالتنسيق بين إدارة الأهلي ومدربه السويسري مارسيل كولر، نجح الأحمر في ضم عدة صفقات نارية في الميركاتو الصيفي حتى الآن، وهم يوسف أيمن، يحيي عطية الله.

ويسعى مسؤولو الأهلي حالياً، إلى التعاقد مع عدة نجوم أخرى، من بينهم محمد بن رمضان وأشرف داري، استعداداً للمنافسات القوية التي تنتظر الأحمر بالموسم الجديد.

أسماء الراحلين عن الأهلي في الصيف

على نفس السياق، ودع القلعة الحمراء، أسماء مفاجأة في الميركاتو الصيفي أيضاً، على رأسهم محمد عبد المنعم، الذي انتقل إلى صفوف نيس الفرنسي لمدة موسم على سبيل الإعارة، لكن لم يتم الإعلان الرسمي بعد.

بالإضافة إلى رحيل الفرنسي أنتوني موديست، وأليو ديانج الذي انصم لصفوف الخلود السعودي، والتونسي محمد الضاوي كريستو، وأحمد عبد القادر.

محمد عبد المنعم - الأهلي

وعلم "الموجز"، أن محمود متولي، أحمد قندوسي،الحارس محمود الزنفلي، كريم الدبيس، بجانب كريم نيدفيد، ضمن المرشحين بقوة أيضاً، للرحيل عن الأهلي في الصيف، بعد خروجهم من حسابات المدرب السويسري مارسيل كولر.

قائمة الراحلين عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

بناء على ذلك، تضم قائمة الراحلين عن الأهلي في المريكاتو الصيفي كل من :

أنتوني موديست

أحمد عبد القادر

محمد الضاوي كريستو

أليو ديانج

أحمد القندوسي

محمد عبد المنعم

محمود متولي

كريم الدبيس

محمود الزنفلي

كريم نيدفيد

يذكر، أن الأهلي بقيادة مارسيل كولر، توج بعدة بطولات الموسم الماضي، على رأسهم دوري أبطال أفريقيا، السوبر المصري، الدوري المصري، كأس مصر، بالإضافة إلى برونزية كأس العالم للأندية.

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