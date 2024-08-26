بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025

تحدد مساء اليوم الاثنين، مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025، وهي البطولة العالمية التي يشارك بها أبرز أندية العالم على رأسهم الأهلي وريال مدريد.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، قد قرر تغير اسم بطولة كأس العالم للأندية إلى إنتركونتيننتال وذلك في نسخة 2024-2025، كما أنه تغير نظامها على أن تقام كل 4 سنوات.

وينافس في بطولة إنتركونتيننتال 2025، 6 أندية، من بينهم، الأهلي المصري، ريال مدريد الإسباني، العين الإماراتي، أوكلاند سيتي النيوزيلندي، باتشوكا المكسيكي، بالإضافى إلى بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية.

الأندية المشاركة في بطولة كأس إنتركونتيننتال

ويشارك هؤلاء الأندية في البطولة العالمية الأغلى، للأسباب الأتية:

-ريال مدريد الإسباني (بطل دوري أبطال أوروبا)

-الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا)

-العين الإماراتي (بطل دوري أبطال أسيا)

-أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل أوقيانوسيا)

-باتشوكا المكسيكي (بطل دوري أبطال أمريكا الشمالية).

-بطل دوري أبطال أمريكا الجنوبية “لم يتحدد بعد”.

مواعيد مباريات كأس إنتركونتيننتال 2025

ومن المقرر أن تنطلق مباريات هذه البطولة، يوم الأحد الموافق 22 من سبتمبر 2024، على أن تنتهي يوم 18 ديسمبر من العام ذاته.

ويأتي جدول موعد مباريات إنتركونتيننتال على النحو التالي:

- العين الإماراتي ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي / الأحد 22 سبتمبر 2024 / على ملعب العين.

- الأهلي ضد الفائز من مباراة العين ضد أوكلاند / الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 / على ستاد القاهرة.

- باتشوكا المكسيكي ضد بطل أمريكا الجنوبية / الأربعاء 11 ديسمبر 2024

- الفائز من المباراة الثانية ضد الثالثة / السبت 14 ديسمبر 2024

- المباراة النهائية: ريال مدريد ضد الفائز من المباراة الخامسة / الأربعاء 18 ديسمبر 2024.

مباريات كأس إنتركونتيننتال

الجدير بالذكر، أن الأهلي خاض 24 مباراة في كأس العالم للأندية على مدار تاريخه، حقق الفوز خلالهم في 10 مباريات، وانهزم في 14 لقاء، وتعادل مباراة وحيدة.

ويعد الأهلي أكثر الأندية خوضًا للمباريات في المونديال، كما أنه ثاني أكثر الأندية تحقيقًا للإنتصارات في المونديال بعد ريال مدريد الإسباني، بالإضافة إلى أن أنه أكثر الأندية تعرضًا للهزيمة في هذه البطولة أيضاً.

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