بالأسماء.. صفقات الأهلي الجديدة 2025 في الميركاتو الصيفي

تبحث جماهير النادي الأهلي عن صفقات القلعة الحمراء الجديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، والتي تساعد الفريق في المنافسة على البطولات المختلفة خلال الموسم الرياضي المقبل.

الصفقات الصيفية

ويستعد النادي الأهلي لخوض موسم شاق ومثير في الفترة المقبلة 2024-2025، والذي سينطلق في سبتمبر المقبل، ويبدأ من خلاله المارد الأحمر للدفاع عن عدد من الألقاب ومنها.

ستكون البداية من كأس السوبر الأفريقي عندما يصطدم بنظيره الزمالك، ثم يتجه الأهلي لخوض مباريات دوري أبطال أفريقيا ورحلة الدفاع عن اللقب، ويأتي هذا بالتوازي مع خوضه منافسات الدوري المصري الممتاز للموسم الجديد، وكأس السوبر المصري.

ويسلط الموجز على صفقات الأهلي الجديدة والتي أبرمها حتى الآن..

صفقات الأهلي الجديدة في الميركاتو الصيفي

وأبرم النادي الأهلي حتى الآن في فترة الانتقالات الصيفية الجارية، صفقتين فقط بعد قرار السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، لتدعيم الصفوف وتعويض غيابات الراحلين وتحسبًا للإصابات التي تضرب اللاعبين بسبب ضغط المباريات وكم البطولات التي يشارك فيها الفريق ومنها…

يوسف أيمن - صفقة النادي الأهلي الجديدة

الأهلي يتعاقد مع يوسف أيمن

وتعاقد النادي الأهلي مع يوسف أيمن، لاعب الدحيل والمنتخب القطري، لمدة عام على سبيل الإعارة، وقام بإنهاء كافة الإجراءات المالية والإدارية في هذا الشأن.. وسوف ينضم اللاعب إلى تدريبات الفريق الأول لكرة القدم، وفقًا لرؤية مارسيل كولر، المدير الفني.

الأهلي يضم يحيى عطية الله

وتعاقد النادي الأهلي في صفقته الثانية مع الدولي المغربي يحيى عطية الله، لاعب نادي سوتشي الروسي، لمدة موسم على سبيل الإعارة بنية الشراء.

وقام اللاعب بالتوقيع على عقود انضمامه للأهلي، وإنهاء كافة الإجراءات الإدارية والمالية في هذا الشأن.

صفقات تقترب من الأهلي

ويقترب عددًا من اللاعبين من قلعة النادي الأهلي ومنهم..

الدولي المغربي أشرف داري - محمد علي بن رمضان - عمر الساعي

الراحلون عن الأهلي في الميركاتو الصيفي

ورحل عن الأهلي حتى الآن عدد من اللاعبين ومنهم..

الفرنسي أنتوني موديست - بعد نهاية عقده

المالي أليو ديانج - انضم إلى الخلود السعودي

التونسي محمد الضاوي كريستو - الصفاقسي الرياضي التونسي

أحمد عبد القادر - قطر القطري

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